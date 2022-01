Tour Of Antalya 2022'de pedallar iklim değişikliği farkındalığı için dönecek

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve küresel bisiklet ekosisteminin en önemli profesyonel yol bisikleti yarışlarından biri haline gelen Tour of Antalya, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünyanın saygın bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yapacak ve Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyonun lansmanı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile düzenlendi. Lansmanda yarışa katılacak takımlar da ilk kez açıklandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, büyük heyecan duydukları organizasyon ile ilgili şunları söyledi: “Tour of Antalya; şehrimiz için çok önemli, büyük değer verdiğimiz ve büyük hedeflerimizin olduğu bir organizasyon. Bir spor şehri olan Antalya'da böylesine büyük, uluslararası bir organizasyonu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Dünya çapında, kendi kategorisinin en önemli yarışlarından biri haline gelen bu organizasyona olan desteğimizi 2022 yılında daha da artırıyoruz. Genişleyen yayın ağı ile yarışımızın, şehrin tanıtımına daha da güçlü katkı vereceğine eminiz. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri haline gelen Tour of Antalya'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu markamızı hep birlikte büyütmeyi sürdüreceğiz.”

“Bisiklet dünyasında çok önemli bir yere sahip”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise bisiklet ailesinden önemli paydaşları bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dünyasında çok önemli yere sahip organizasyonlardan biri haline geldiğini belirterek " Özellikle 2.1 kategorisinde yarışan çok önemli takımlara ev sahipliği yapan bir yarış. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ülkemizin en önemli turistik noktalarından biri olan Antalya'da gerçekleştirilen bu yarışın ulaştığı noktadan çok mutluyuz. İnanıyoruz ki bu gelişimini 2022 yılında da hız kesmeden sürdürecek. Federasyon olarak organizasyona bu yıl da tüm gücümüzle destek vereceğiz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılı bir yarış diliyoruz” dedi.

“Bisiklet ailesi bu yarışı çok özledi”

Yarış hakkında teknik bilgileri medya mensupları ile paylaşan Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, Covid-19 salgını sebebiyle bir yıl ara vermek durumunda kaldıkları organizasyonda bir yıllık araya rağmen pek çok takım aylar öncesinden yarışımıza katılacağını bildirdiğini söyledi.

“Kültür amaçlı seyahatler ve spor turizmi için de büyük değer taşıdığını vurgulayacağız”

Güney konuşmasını şöyle sürdürdü: “Genel Klasman forması, Tour of Antalya'nın kurumsal rengi olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek. Yeşil renkli ‘İklim Değişikliği Farkındalığı Forması' ise İklim Değişikliği Farkındalığı primlerini kazanan sporcular tarafından giyilecek. En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Antalya güneşinden ilham alınarak üretildi. Bu forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek. Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Turuncu formayı taşıyan sporcu, ‘dağların kralı' olarak anılacak. Tour of Antalya 2022 ile bir kez daha Antalya'nın dünyanın en önemli yaz tatili destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra kültür amaçlı seyahatler ve spor turizmi için de büyük değer taşıdığını vurgulayacağız.”

“Etaplarımızı daha zorlu hale getirdik”

2022 yılındaki etapları belirlerken farklı etmenleri göz önünde bulundurduklarını belirten Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise medya mensuplarına şu bilgileri verdi: “Yarışçıların dört gün boyunca toplamda 600 kilometreden fazla yol kat edeceği yarışımız öncesinde etaplarımızı belirlerken hem bu yılki temamızı hem de takımların kalitesini göz önünde bulundurduk. Organizasyonumuza katılan takımlarımızın kalitesi bu yıl daha da arttı. Bu doğrultuda biz de etaplarımızı daha zorlu hale getirecek çeşitli değişiklikler yaptık. Toplamda 3 bin metre irtifa kazanacak sporcular, yokuşlarla seyir zevkine varacaklar. Üçüncü etabımız dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Aspendos'tan başlayacak ve Termessos'ta finiş vereceğiz. Bir antik kentten başka bir antik kente pedal basacağız. Şehrimizin güzelliklerini öne çıkaran bir etap olacak. Son etabımız ise daha çok sprinterlere yakın bir etap olacak. Bu yıl da yüzlerce görevli ve gönüllümüz, sporcuların yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için büyük özveriyle çalışıyorlar. Yine unutulmaz bir yarış gerçekleştireceğimize eminiz.”

Bu yıl pedalların İklim Değişikliği Farkındalığı için çevrileceğini vurgulayan Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim ise Tour of Antalya'da bu yıl pedallar İklim Değişikliği Farkındalığı için çevrileceğini hatırlattı. Özsevim " Bundan 5 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Şimdi o hayalin artık hayal olmaktan çıktığını, bir hedef olduğunu net bir şekilde görüyoruz. O zaman Antalya'yı bir bisiklet destinasyonu ve bisiklet camiasında tanınır bir marka olmasını hayal ediyorduk. Artık Antalya bisiklet takımlarına kamp imkanı sunan, çeşitli bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan bir destinasyon haline geldi.10-13 Şubat 2022 tarihlerinde bisiklet camiasının kalbi burada atacak ” dedi,

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise ilk yılından bu yana destek verdikleri Tour of Antalya'nın uluslararası bisiklet arenasında geldiği noktadan çok mutlu olduklarını belirtti. Spora verdikleri destekleri her zaman çok boyutlu ve uluslararası düzeyde tutmaya çalıştıklarını belirten Karaer, “Biz Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak ne kadar elverişli koşullara sahip olduğunu dünyaya anlatmak için bu tarz değerli organizasyonlarda yer almaya çalışıyor, bir yandan da Avrupa'ya açılan Türk sporculara destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl, bizi çok mutlu eden bir buluşma oldu ve yine 3 yıldır desteklediğimiz Almanya'nın önemli bisiklet takımlarından Bike Aid'e bizim girişimlerimizle bir Türk sporcu olan Halil Doğan katıldı. Bu sene de iddialı olan takımımız Bike Aid'e ve tüm takımlara başarılı ve keyifli bir yarış diliyoruz” dedi.