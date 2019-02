Tour of Antalya heyecanı yarın başlıyor

Bisiklet tutkunlarını Antalya'da buluşturacak olan Tour of Antalya powered by AKRA, yarın başlayacak ve 24 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı yanındaki finiş alanında son bulacak. Bu yılki etaplarda en çok ilgiyi ise bisikletçilerin Antalya'daki ünlü Antalya Akvaryum'un içinden geçecek olması çekecek. Tırmanış etabı olan Perge-Termessos Etabı'nın ödül töreni de Termessos Antik Kenti'nde yer alan tarihi yapının önünde gerçekleşecek.

Tour of Antalya powered by AKRA 2019, pedalların efendilerini Antalya'nın tarihinde yolculuğa çıkaracak. Aspendos yılı olarak ilan 2019'da ikinci kez düzenlenecek olan Tour of Antalya, AKRA-Barut Hotels ana sponsorluğunda ve Antalya Valiliği öncülüğünde, Argeus Travel&Events ile 7 İletişim tarafından gerçekleştirilecek. Tour of Antalya'ya bu yıl 21 ülke ve 28 takımdan toplam 168 sporcu katılacak.

Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, yarış parkurlarının Antalya'da bir süre önce yaşanan hortum ve doğa olayları sonrasında değiştirildiğini ve son şeklini aldığını vurguladı. Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney de toplantıda katılımcılara teşekkür etti ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışa ilginin büyük olduğunu, ancak statü gereği sınırlı sayıda takım kabul edebildiklerini söyledi. Güney, önümüzdeki yıl yarış kategorisinin bir üst seviyeye çıkacağını ifade ederek Tour of Antalya powered by AKRA 2020'nin 2.1 kategorisinde düzenleneceğini açıkladı.

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim de iki yıl önce proje aşamasında olan Tour of Antalya'nın sponsor desteğiyle müthiş bir ivme kaydettiğini, bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan organizasyona önümüzdeki yıl sponsor desteğinin daha da artacağını söyledi. Özsevim, destek veren sponsorlara teşekkürü bir borç bildiklerini ifade ederek, “Biz de onlar da ağır bir sorumluluk alıyoruz. Ama herkes taşın altına elini koyduğu için henüz bebek tabir ettiğimiz bu yarış, çığ gibi büyüme devam ediyor" dedi.

Yerli ve yabancı medya mensuplarının katıldığı tanıtım toplantısında Tour of Antalya'nın gelişimi, ödül dağılımı, etaplar ve son gün yapılacak AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum hakkında bilgi verildi. Bu yılki Tour of Antalya'yı 19 yabancı medya mensubunun yanı sıra alanında uzmanlaşmış 60 yerli medya mensubu yerinde takip edecek.

Antalya Akvaryum'un içinden geçen bisiklet yarışı olarak hatırlanacak

Geçtiğimiz yıl Corendon Airlines'ın sponsorluğunda aynı kuruluşa ait uçak piste inip hava limanından taksi yaparken bisikletçiler de aynı anda alt geçitten geçmiş, bu görüntü ulusal ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı. Tour of Antalya'nın bu yılki organizasyonuna bir başka halka daha eklendi.

168 sporcu ilk etaptan itibaren Antalya Akvaryum'un içerisinden geçerek bir süre (fodepar - neutral start) pedal basacak ve gerçek start bu parkur tamamlandıktan sonra belirlenen yerde verilecek.

Tarihi kentte ödül töreni

Tour of Antalya'nın bu yılki bir başka yeniliği de tırmanma etabı ve Termessos Antik Kenti'nde sona erecek yarışın ödül töreni de antik yapılar içerisinde olacak. Podyumun kurulmayacağı ödül töreni, tarihi kemerlerin altında gerçekleşecek ve bisikletçiler böylece iki bin yılın ötesine gidecek.

“Tour of Heaven-Cennet Turu” mottosu ile bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyonda 21 ülkeden 28 takım, 168 sporcu yarışacak. 4 gün boyunca 4 etapta 21 ülke ve 28 takımdan 168 sporcu yaklaşık 500 km pedal basacak.

Yarış heyecanı ile tarih iç içe olacak

10 binlik yıllık tarihi ile pek çok kültüre ve uygarlığa beşik olmuş, 2 bin yıl kadar önce Pergamon Kralı Attalos tarafından “yeryüzünde cennet” olarak tanımlanmış olan Antalya'da bisikletçiler şu etaplarda yarışacak:

I. Etap - 21 Şubat, Perşembe. Köprülü Kanyon-Antalya. 141 kilometre

21 Şubat'ta Türkiye'nin en büyük kanyonlarından birisi ve bir doğa harikası olan Köprülü Kanyon'da saat 12:00'de start alacak Tour of Antalya powered by AKRA'nın ilk etabı Köprülü Kanyon-Antalya. 141 kilometrelik etapta pedalların efendileri, ilk çağın önemli ticaret kentlerinden birisi olan Aspendos Antik kentinden geçerek asırlara meydan okuyan Aspendos Tiyatrosu ve Aspendos'un inci bir kolye gibi dizilen antik su kemerleri arasından tarihin içinden geçerek Antalya'ya varacaklar. Aspendos kentinin arkasından görkemli görünüşü ile Toros dağlarının eteklerinde bisikletçilerin ritmik tekerlek sesleri, çam kokuları ile birlikte yankılanacak. Antalya'ya gelen yerli-yabancı turistlerin Aspendos'u daha fazla ziyaret etmesi için Aspendos Yılı ilan edilen 2019'da yıldız bisikletçiler, antik su kemerleri arasında yarışacaklar.

II. Etap - 22 Şubat, Cuma. Antalya-Antalya (Kemer). 111 kilometre

22 Şubat‘ta ikinci etap Antalya'dan Kemer'e uzanacak ve tekrar Antalya'da son bulacak. Dünyada ilk kez bir bisiklet yarışı; dünyanın en büyük tünel akvaryumu Konyaaltı'ndaki Antalya Aquarium'dan su altının sihirli dünyasının içinde saat 10:30'da start alacak. İkinci etabın 106 kilometrelik parkuru; Kemer üzerinden Kumluca'ya doğru, yemyeşil bir orman içinde deniz kenarında kurulu asırlar önce Makedonya Kralı Büyük İskender'i altın bir taçla karşılayan Phaselis antik kentinden geçen bisikletçilere, Phaselis'in altın renkli plajları ve yol boyunca geçilen portakal bahçelerinden gelen kokular eşlik edecek ve bisikletçiler, Sahil Antalya'nın eşsiz plajlarından Konyaaltı Atatürk Parkı'nda kurulan finiş noktasına gelecek.

III. Etap - 23 Şubat, Cumartesi. Perge-Termessos. 91,8 kilometre

91,8 kilometrelik üçüncü etap; 23 Şubat'ta Antalya Aksu ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan Pamfilya bölgesinin başkenti Perge Antik Kenti'nden saat 10:30'da start alacak. Bisikletçiler, antik dönemin en büyük stadyumlarından birisi olan Perge Antik Stadyumu'ndan geçerek cennetten bir köşe olarak konumlanan Kurşunlu Şelalesi'nin etrafından el dokuması halıları ile ünlü Döşemealtı beldesinden geçerek Toroslara bağlı Güllük Dağı'nın 1050 metre yükseklikteki zirvesindeki Termessos Antik Kenti'nde finiş yapacak. Yine dünyada ilk kez bir bisiklet turu, antik bir kentte Perge'den start alıp kartal yuvasını andıran konumu ve cesur askerleriyle ünlü, yüzyıllardır tabiatın içinde gizlenmiş ve ayakta kalmış yapıları ile görenleri şaşırtan Termessos antik kentinde son bulacak.

IV. Etap - 24 Şubat, Pazar. Side-Antalya. 157 kilometre

Organizasyonun son günü bisikletçilerin tarihte yolculuğu saat 12:00'de antik dönemde Pamfilya Bölgesi'nin en önemli liman kenti Side antik kentinin merkezinden başlayacak. Apollon, Athena tapınaklarının içinden Vespasian Çeşmesi'nden, Zafer Takı'nın altından tarihin içinden geçen bisikletçiler, Side-Antalya karayolunu takip ederek Belek'te bir masal dünyasının içinden Land of Legend tematik parkından geçerek Kurşunlu Köyü, Kurşunlu Şelalesi üzerinden tekrar Perge antik kentine selam vererek Antalya Havalimanı yolu üzerinden "Antalya Körfezi'ndeki eşsiz falez oluşumlarının üzerinde kurulmuş Lara Caddesi üzerinde AKRA Hotel önünde finişe varacak.

Tour of Antalya etaplarının en iyi izlenebileceği 10 yer

Tour of Antalya powered by AKRA Organizasyon Komitesi, şehir halkının etapları en iyi şekilde izleyebilmesi için özel bir çalışma da yaptı. Bu çalışma doğrultusunda etapların en iyi şekilde izlenebileceği 10 yer ise şu şekilde belirlendi:

1. Atatürk Parkı: Antalya merkezdeki Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı, Köprülü Kanyon-Antalya ve Antalya-Kemer-Antalya etaplarının start-finiş alanlarına ev sahipliği yapacak.

2. Köprülü Kanyon: Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan doğa cenneti Köprülü Kanyon'da ilk etaptaki rekabet yakından izlenebilecek.

3. Aspendos Antik Kenti: Yine Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Kenti'nde birinci etabın tüm heyecanına yakından tanık olunabilecek.

4. Antalya Akvaryum: Konyaaltı'da bulunan Antalya Aquarium'un içerisinden Tour of Antalya'ya katılan bisikletçiler geçecek. Bir ilke ev sahipliği yapacak bu noktada bulunacak seyirciler, profesyonel bisikletçilere en yakın noktada olacak.

5. Sahil Antalya: Yine Konyaaltı'nda bulunan Sahil Antalya'daki izleyiciler, hem Tour of Antalya'nın hızına tanık olacak hem de deniz kıyısında mutlu bir gün geçirecek.

6. Kemer - Antalya Yolu: Antalya-Kemer-Antalya etabının geçeceği Kemer - Antalya Yolu, bisikletçilerin en hızlı performanslarını sergileyecekleri noktalardan biri olacak.

7. Perge Antik Kenti: Perge-Termessos etabının startının vereceği noktada tarih ile spor iç içe geçecek.

8. Termessos Antik Kenti: Perge-Termessos etabının finiş noktasında izleyiciler ipi göğüsleyen bisikletçiyi yakından destekleme ve tebrik etme fırsatı bulacak.

9. Side Antik Kenti: Side-Antalya etabının start noktası olan Side Antik Kenti'nde izleyiciler keyifli bir Pazar sabahı yaşayabilecekler.

10. Eski Lara Yolu: Antalya merkezde yer alan Eski Lara Yolu, son etap olan Side-Antalya etabının finiş noktası olacak. Tour of Antalya'nın şampiyonu, bu noktada belirlenecek. Aynı zamanda AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum organizasyonunun start-finiş noktası da Eski Lara Yolu'nda yapılacak.

“Antalya'nın Antik Kentleri Forması” da bir ilk olacak

“Antalya'nın tarihi değerleri” teması ve “Adrenalin Antalya'da yükseliyor” sloganı ile gerçekleştirilecek Tour of Antalya powered by AKRA formalarıyla da önemli bir yere sahip olacak. 2019 yılı formaları ve forma hikayeleri ise şu şekilde:

Magenta Forma: AKRA - Barut Hotels sponsorluğunda olacak Genel Klasman forması, Tour of Antalya'nın kurumsal rengi olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek.

Yeşil Forma: Tarihin, pedalların efendileri tarafından canlandırılacağı Antalya'nın Antik Kentleri Forması yeşil renkte olacak. AG Tohum'un sponsor olduğu yeşil forma, antik kent farkındalığını artırarak, benzerleri arasında da bir ilk olacak.

Sarı Forma: En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Diana Travel sponsorluk yapacak. İnsanın içini ısıtan ve yaşamını aydınlatan Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek.

Turuncu Forma: Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Parfüm kokan portakal çiçekleri arasında geçecek mücadeledeki en iyi tırmanış sporcusu tarafından giyilecek. Turuncu formayı taşıyan sporcu, “dağların kralı” olarak anılacak.