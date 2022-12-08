Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.

Trabzonspor, Crystal Palace ile oynadığı hazırlık maçının ardından hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün tek antrenmanında önce dar alanda pas çalışması ve ardından ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor'un son antrenmanına Dünya Kupası'nda mücadele eden ve bu nedenle izinleri devam eden Larsen ve Gomez'in yanı sıra, burun ameliyatı olan Bartra, sakatlığı devam eden Serkan Asan, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Dorukhan, sağ hamstrik bölgesinde kas spazmı bulunan Bardhi, Doğucan ve Eren Elmalı, sağ kasık bölgesinde kas spazmı meydana gelen Yusuf Yazıcı ve sağ kalf bölgesinde kas yaralanması meydana gelen Djaniny Semedo katılmadı. Lahtimi ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, Antalya kampında son antrenmanını yarın gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ardından bordo-mavililer Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı için Kocaeli'ne geçecek.