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Trabzonspor taktik çalıştı

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.


Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.


Bordo-mavili kulüp, yarın 10.30'da yapacağı antrenman ve 15.30'da Partizan Tiran ile oynayacağı karşılaşma ile hazırlıklarını sürdürecek.

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