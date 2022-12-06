İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor, yarın Crystal Palace ile karşılaşacak

Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak.

Dünya Kupası arası hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00'de gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.


Trabzonspor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

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