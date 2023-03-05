İhlas Haber Ajansı

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Trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine çarpıp kaçtı

Antalya’nın Serik ilçesinde, trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine motosiklet çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, trafiğe kapalı parkta temizlik işçisine motosiklet çarptı. Kaza sonrası temizlik görevlisi yaralanırken, sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.


Kaza, Serik'in Orta Mahalle 9 Mart Parkı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Serik Belediyesinde temizlik görevlisi Hüseyin K.'ye, trafiğe kapalı parkta çalıştığı sırada, sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet çarptı. Olay sonrası mesai arkadaşı tarafından yerde bulunan Hüseyin K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

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