'Trafik cezalarına af gelsin' paylaşımından saatler sonra kazada hayatını kaybetti

Antalya'da sosyal medya hesabından 'Trafik cezalarına af gelsin' paylaşımı yapan genç, aynı günün gecesinde ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletin ciple çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serdar Kurt'un (25) kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy kavşağına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Sacit Ç.'nin kullandığı DW-433-NJ plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt'un duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Serdar Kurt'un eşiyle birlikte Evrenseki'de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, karanlık olmasına rağmen motosikletin kavşağı biraz geçtikten sonra durduğu, kısa süre beklediği ve dikkatsiz bir şekilde yolun sağından sol tarafa kavşağa yöneldiği sırada cipin çarparak sürüklediği görüldü.

Cip sürücü olayı anlatırken gözleri doldu

Fransa'dan tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte Manavgat'a gelen cip sürücüsü Sacit Ç., sol şeritten giderken motosikletin aniden yolun sağından sol tarafa hareket ettiğini belirterek, “Ters yönden gelip yolu kesti, ne yapıyor bu diye bağırarak fren yaptım sola kırdım ama çarptım. Çok üzgünüm, yolu dikine kesti. Benim işim bu zaten, sürücü kursu hocasıyım ama kurtaramadım” diye konuştu.

Olayı anlatırken gözleri dolan sürücü Sacit Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Serdar Kurt'un ölümünden sonra ortaya çıkan paylaşımı ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından'Trafik cezaları af gelsin, yapılandırılsın diyen arkadaş arıyoruz, kaç kişiyiz' yazılı paylaşım yapan Serdar Kurt'a bir takipçisinin 'Kurallara uysan o ceza gelmezdi, gelip de af gelsin diyorsan kendini değil herkesi tehlikeye atıyorsun, direkt ehliyetin alınsın' cevabını verdi. Serdar Kurt'un kazanın habercisi niteliğindeki 'Benim hiç ehliyetim olmadı ki zaten neyi alacaklar' cevabı şaşkına çevirdi. Serdar Kurt, bu paylaşımdan saatler sonra ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle kavşakta çarpıştığı cipin altına girerek hayatını kaybetti.