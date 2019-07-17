Trafik kazaları 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesiyle en aza indirilecek

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ve bu kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarını en aza indirmek amacıyla uygulanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen 2019 Yılı Trafik Değerlendirme Toplantısı, Antalya Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Münir Karaloğlu, ilgili vali yardımcısı Hamdi Bolat, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve ilgili birim amirleri katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında il genelinde bugün itibarıyla kasksız motosiklete binenlere sadece uyarı değil, ceza yazmaya da başlayacaklarını belirtti.

Başarılı Personele Ödül

Toplantıda, trafik güvenliğiyle ilgili projelerde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle polis memurları Erdinç Akman, Murat Şentürk ile jandarma kıdemli başçavuş Zülfikar Karadaş'a, Vali Münir Karaloğlu tarafından başarı belgesi verildi.

Hedef Trafik Kurallarına Uymak

2011-2020 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını önleme planının İçişleri Bakanlığı'nca uygulandığını vurgulayan Vali Karaloğlu, buradaki esas amacın trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaları azaltmak, toplumu daha çok trafik kurallarına uyar hale getirmek için uygulanan yeni projeler ve hedefler olduğunu söyledi. Bakanlığın 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesini hatırlatan Vali Karaloğlu, “Bunun amacı, eskiden trafikle ilgili ceza yazma yetkisi sadece trafik polislerine aitti, şimdi belli konularda bütün zabıta birimleri ve görevlilere trafik cezası yazma görevi verildi" dedi.

Kolluk Kuvvetlerine Ceza Yazma Yetkisi Verildi

Vali Münir Karaloğlu, proje kapsamında bütün polis ve jandarma görevlileri için seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, 'makas atma' da denilen trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme, sürücü, ön ve arka koltukta oturanların emniyet kemeri takmaması ile yaya önceliği konularında ceza yazma yetkisi olduğunu dile getirdi. Bakanlığın 2019'u yaya öncelikli yılı ilan ettiğini de belirten Karaloğlu, şehirlerde özellikle trafik işareti bulunmayan yaya geçitlerinde ve okul geçişlerinde yatay ve dikey işaretlemeleri tamamlama konusunda ciddi bir gayret olduğunu belirterek, “Antalya'da da epeyce mesafe aldık, eksiklerimizi de konuşacağız" dedi.

Ölümle Tokalaşma Projesi Çok Ses Getirdi

Antalya'da uygulanan 'Ölümle Tokalaşma' projesinin çok ses getirdiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, “Özellikle araçların kemer güvenlik sistemini susturan sahte tokaların kullanımını, üretimini ve satışını engelleyecek bir projeydi ve başarılı oldu. Sadece Antalya değil, Türkiye'de çok ciddi ses getirdi. Çok güzel destekler ve ciddi farkındalık oluştu. Şimdi bunun denetimi ve takibine ihtiyacımız var. Bütün trafik birimlerimizden 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kapsamında özellikle araçlarda sahte toka kullanımını, satışı ve üretimini titizlikle takibe devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Amacımız Vatandaşımızın Güvenliği

Antalya'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla iki hafta önce başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesinin de çok iyi gittiğini belirten Karaloğlu, “Artık bugün itibarıyla kasksız motosiklete binenlere sadece uyarı değil, ceza yazmaya da başlayacağız. Türkiye'de en fazla motosiklet olan ikinci il ve en fazla motosiklet kazasının olduğu illerden biri olan Antalya'da bu konuyu mutlaka çözmek, vatandaşımıza iyi anlatmak zorundayız. Bizim maksadımız ceza yazmak falan değil, vatandaşın can güvenliğini, yaralamalı kazaları ve mal kayıplarını azaltmak. Bütün amacımız bu. Yoksa vatandaş ceza yesin arzusunda değiliz. Kısa veya uzun mesafe kesinlikle motosiklete biniyorsa vatandaşımızın kaskını takmasını arzu ediyoruz ve bu zaten yasal mecburiyet" dedi.

Kaza Yerindeki Ölüm Oranı Yüzde 35 Düştü

İçişleri Bakanlığı'nın son dönemde trafik konusunda aldığı kararlar, uygulanan projeler ve denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Münir Karaloğlu, “Trafik ekiplerinin hem insan kaynağı hem araç gereç bakımından güçlendirilmesiyle 2018'e göre 2019'un ilk 6 ayında, kaza yerindeki ölüm oranı yüzde 35 düştü. Oran hiç önemli değil, bir can bile çok değerlidir. Ama yüzde 35'lik azalma da ciddi bir orandır. Çok ciddi bir emek ve gayret var. Hedefimiz bu oranı Avrupa standartlarına düşürmek. Çünkü trafikte nihayetinde bir risk var. Herkes kurallara uyarsa bunu minimize edebiliriz" ifadelerini kullandı.