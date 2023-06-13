Trafik kazası genç mühendisi hayattan kopardı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında inşaat mühendisi genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Dindar Öztürk'ün kullandığı 07 BHT 582 plakalı otobüs ile Mustafa Er'in kullandığı 07 BCE 258 plakalı midibüs ve Yaşar Aydın'ın kullandığı 07 YSR 88 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan inşaat mühendisi Yaşar Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.