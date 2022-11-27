Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca istikametinden Finike istikametine doğru idaresindeki 07 ABY 603 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan H.İ.T.'ya, plakası ve sürücüsü belirsiz araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Şahsın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.