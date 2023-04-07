Trafik kazasında ölen oğlunun sigorta parasıyla hastaneye ultrason cihazı aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu için, sigortadan gelen parayı oğlunun adına hayır işlerine harcadı. Oğlunun mezarının bulunduğu mezarlığına çeşme yaptıran Zeynep-Tezcan Akın çifti, Manavgat Devlet Hastanesine ultrason cihazı bağışladı. Bu paranın boğazlarından geçmediğini belirten Anne Zeynep Akın, “Bu cihazdan şifa bulanlar, bu çeşmeden su içenler oğluma dua etsin. Oğlum mezarında rahat uyusun” dedi.

Oğulları Eyyüp Akın'ı elim bir trafik kazasında kaybeden Zeynep-Tezcan Akın çifti, oğullarının ölümün ardından sigorta şirketi tarafından ödenen parayı, oğullarının adına hayır işlerine harcamaya karar verdi. Gelen paranın 1 lirasına bile dokunmayan aile, ilk olarak oğullarının mezarının bulunduğu Kavaklı Mezarlığında mezarın yakınına oğulları adına bir hayrat yaptırdı. Bu parayı hayır işine ayıran aile, yapmış oldukları araştırmalar sonucunda Manavgat Devlet Hastanesinde eksikliği hissedilen ultrason cihazı alıp hastaneye bağışlamaya karar verdi. 250 bin lira değerindeki ultrason cihazı önceki gün anne-baba tarafından Manavgat Devlet Hastanesine bağışlayarak hizmete sunuldu.

“Ailemize Manavgat halkı adına teşekkür ediyorum”

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz “Ailemiz ölen oğullarının adını yaşatmak adına böyle güzel bir girişimde bulundu. Hastanemize bağışlamış oldukları cihaz Ultrason alanında kaliteli bir markadan alındı. Bu makine daha çok kadın hastalıkları ve doğum bölümünde kullanılmak üzere özelleştirilmiş. Kadın hastalıkları ve doğum bölümündeki tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde, hastalıkların takibinde jinekologlara yardımcı bir makinadır. Özellikle gebelik teşhis ve takiplerinde, yumurtalık kist ve tümörlerinin teşhis ve takibinde, rahim miyomları ve hastalıklarında, tüm genital enfeksiyonların teşhis ve takibinde tabiri-caiz ise jinekologların eli- ayağıdır. Bu konuda üst versiyon bir cihaz olması doktorlarımız ve hastalarımız için büyük bir avantajdır. Bunun için kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde hastalarımızın kullanımına sunacağız. Başhekim olarak hayırsever vatandaşımıza ve vesile olanlara hastanemiz ve halkımız adına teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Oğluma dua etsinler”

Oğlu Eyyüp Tezcan'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü aradan 2 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen ilk günkü gibi hisseden anne Zeynep Tezcan “Oğlum Eyüp 11 Eylül 2021 tarihinde kazada yaşamını yitirdi. Onun adına sigorta şirketi bir miktar ödeme yaptı. Bu para bizim boğazımızdan geçmez. Eşimle birlikte bu parayı oğlumuz adına hayır işlerine harcamaya karar verdik. 250 bin liraya ultrason cihazı alarak Manavgat Devlet Hastanemize bağışladık. Oğlumun adı burada yaşasın istiyorum. İnsanlar bu cihazdan şifa bulsun, oğluma dua etsin istiyorum. İnşallah oğlum böylelikle mezarında rahat uyuyacaktır. Mekanı cennet olsun” dedi.

Hastaneden Kavaklı Mezarlığına giden acılı anne, oğlunun mezarı başında dua etti. Oğlunun çerçeveli fotoğrafını bir an bile elinden bırakmayan bağrına basan Zeynep akın, paranın bir kısmıyla oğlunun mezarının yakınına mezarlığa gelen ailelerin yararlanmaları için hayrat yaptırdıklarını, su içen ve abdest alanların oğluna dua etmelerini istedi.