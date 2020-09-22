Trafik kazasında şehit düşen polis gözyaşları arasında uğurlandı

Antalya'da seyir halindeki polis motosikletinin üst geçitte virajı alamayıp bariyerlere çarpması nedeniyle hayatını kaybeden yunus polisi Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, şehidin babası oğlunun tabutuna gidip fotoğrafını öperken, anne ve eşi ise tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza bu gece 00.30 sıralarında Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşandı. Üst geçitte virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polislerin hastaneye akın ettiği kaza sonrası Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'da hastaneye geldi.

Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Başoğlu, birim müdürleri, polis memurları, Onur Küçük'ün eşi Gül Küçük, annesi Hacer Küçük, babası Savaş Küçük, kendisi de polis memuru olan ikiz kardeşi Musa Küçük, diğer erkek kardeşi Emir Küçük ve yakınları katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, şehit için dualar edilip, meslektaşlarından helallik alındı. Şehidin babası oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun yanına giderek fotoğrafını kaldırdı ve öptü. Daha sonra tabutun başına gelen Hacer ve Gül Küçük, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Törenin ardından yunus polisleri selam durarak, şehidi son yolculuğuna uğurladı. 28 yaşındaki Onur Küçük'ün cenazesi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilecek.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yansıyan bölümde yunus polisinin solundaki yön levhasına temas etmesi ve arkadaki polisin yere düşmesi yer aldı. Sürücünün ise bir kaç metre sonra ileride güçlükle motosikletinin hakimiyetini sağlayıp durabildiği görüldü.