Trafik kurallarını öğrenen minikler otobüs rolüne girdi

Antalya'da anaokulu öğrencileri için hazırlanan Uygulamalı Trafik Eğitim Pistinde okul öncesi çocuklar trafikteki tüm unsurları canlandırarak hem oynadılar, hem öğrendiler.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Kemer Anaokulu bahçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımı gerçekleştirilen Uygulamalı Trafik Eğitim Pisti açıldı. Açılış töreninin ardından 40 anaokulu öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Trafikteki unsurları kendileri canlandıran minik öğrencilerden biri yaşlı nineyi canlandırırken, diğeri ninenin karşıdan karşıya geçmesine yardım eden kişiyi, birkaçı trafik polislerini, birkaç öğrenci de otobüsü canlandırdı. Öğrencilerin bir bölümü de akülü otomobil ve motosikletleriyle eğitime katılarak sürücüleri temsil etti. Trafik polislerini canlandıran öğrenciler, kural ihlali yapan arkadaşlarını önce uyardı, tekrarında ceza makbuzu düzenledi.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik personeli tarafından verilen eğitimde minik öğrencilere trafik işaretleri, yaya ve sürücülerin trafikte uymaları gereken temel kurallar, trafikte hoşgörü, saygı ve yardımlaşma, trafik kazalarının oluş sebepleri, yaya geçitlerini kullanma, trafik işaret ve işaretçilerine uyma, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmama gibi konular başta olmak üzere birçok trafik kuralı minik öğrencilere bir oyun havasında öğretildi. Hem öğrenip hem eğlenen minik öğrenciler, trafik kurallarına uyma konusunda büyüklerini uyaracakları konusunda söz verdi. Miniklerin trafik eğitim çalışmasını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, Anaokulu Müdürü Ülkü Doğan ve öğrenci velileri de izledi.