İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik polislerinin cam kırığı hassasiyeti

Antalya’da yaralamalı bir trafik kazası sonrası, trafik polisinin diğer sürücüler için gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

Antalya'da yaralamalı bir trafik kazası sonrası, trafik polisinin diğer sürücüler için gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Polisler, diğer sürücülerin can ve mal kaybına neden olabileceği ihtimalini düşünerek kaza sonrası yola dökülen cam kırıklarını, çevreden topladıkları dal parçalarını süpürge haline getirerek temizledi.


Dün akşam 18.30 sıralarında Antalyaspor kavşağında meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası sonrası trafik polislerinin gösterdiği hassasiyet, sürücülerin ve çevredekilerin takdirini topladı. Kaza sonrası her iki araçtan yola dökülen camları fark eden 2 trafik polisi, trafik güvenliğini aldıktan sonra diğer sürücülerin araçlarının ya da kendilerinin zarar görmemesi adına çevreden temin ettikleri dal parçalarını süpürge haline getirerek yoldaki cam kırıklarını temizledi.


Polisler, yol temizleme işleminin ardından trafiği tekrar açarak sürücülerin geçişini sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.