Trafik polislerinin cam kırığı hassasiyeti

Antalya'da yaralamalı bir trafik kazası sonrası, trafik polisinin diğer sürücüler için gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. Polisler, diğer sürücülerin can ve mal kaybına neden olabileceği ihtimalini düşünerek kaza sonrası yola dökülen cam kırıklarını, çevreden topladıkları dal parçalarını süpürge haline getirerek temizledi.

Dün akşam 18.30 sıralarında Antalyaspor kavşağında meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası sonrası trafik polislerinin gösterdiği hassasiyet, sürücülerin ve çevredekilerin takdirini topladı. Kaza sonrası her iki araçtan yola dökülen camları fark eden 2 trafik polisi, trafik güvenliğini aldıktan sonra diğer sürücülerin araçlarının ya da kendilerinin zarar görmemesi adına çevreden temin ettikleri dal parçalarını süpürge haline getirerek yoldaki cam kırıklarını temizledi.

Polisler, yol temizleme işleminin ardından trafiği tekrar açarak sürücülerin geçişini sağladı.