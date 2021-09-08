Trafikte ‘agresif' sürücülere yönelik denetim

Trafik timlerinde bulunan drone ile havadan yapılan denetimlerde trafikte agresiflik gösteren sürücüler tespit edilerek yol kontrol noktalarında bulanan Jandarma Trafik Timlerince yakalanarak haklarında idari işlemler yapıldı. Denetimler sonucunda drift yapan, makas atan, aracını tehlikeli kullanan 35 sürücüye toplamda 75 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi.