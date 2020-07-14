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Trafikte makasçı terörü

Antalya’da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı.

Antalya'da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı. Aşırı hızlı olan ve arka arkaya 5-6 aracın sağından ve solundan geçerek kazaya davetiye çıkaran sürücü diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


Olay dün akşam saatlerinde Antalya kent merkezindeki ana arterlerden birinde yaşandı. Trafikte biranda ortaya çıkan hafif ticari araç, önündeki araçların ağından ve solundan geçerek hem kendi güvenliğini hem seyir halindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. Aracı fark edenler şerit değiştirmeden kendi yollarında devam ederek kazadan kurtulmaya çalışırken, 5-6 aracı sollayan araç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı cep telefonuyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan yayınlayıp trafik magandasını teşhir ettiler.

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