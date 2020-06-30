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Traktör devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı

Antalya’nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün 84 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün 84 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Teke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Aldemir'in (84) kullandığı 48 HL 673 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Sürücü Aldemir olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan Mustafa Özdemir (38) ise ağır yaralı olarak Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı Özdemir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Aldemir'in cenazesi ise Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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