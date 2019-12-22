Trakt?r?n alt?na kalan s?r?c? hayat?n? kaybetti

Antalya’n?n Gazipa?a il?esinde kom?usunun tarlas?n? s?rerken devrilen trakt?r?n alt?nda kalan s?r?c? ya?am?n? yitirdi.
Antalya'n?n Gazipa?a il?esinde kom?usunun tarlas?n? s?rerken devrilen trakt?r?n alt?nda kalan s?r?c? ya?am?n? yitirdi.
Edinilen bilgiye g?re, sabah saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde kom?usuna at e?imli tarlay? s?ren S?leyman K???ktuncer (52), devrilen trakt?r?n alt?nda kald?. ?evredekilerin yard?ma ko?tu?u 3 ?ocuk babas? K???ktuncer olay yerinde ya?am?n? yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savc?s?n?n incelemesinin ard?ndan K???ktuncer'in cenazesi Gazipa?a Devlet Hastanesi morguna kald?r?ld?.