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Tramvay yolu ve kaldırımı kestirme yol seçen motosiklet sürücülerini polis affetmedi

Antalya’da kestirme yol olarak tramvay yolu ve kaldırımı tercih eden motosiklet sürücülerini polis affetmedi.

Antalya'da kestirme yol olarak tramvay yolu ve kaldırımı tercih eden motosiklet sürücülerini polis affetmedi. Uygulamaya takılan sürücülere para cezası uygulandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize trafik timleri, turistlerin en çok yoğun olduğu Kaleiçi girişine yakın kısımda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, kestirme yol olarak nostalji tramvay yolu ile hemen yanındaki kaldırımı kullanan motosiklet sürücülerini tek tek durdurup cezai işlem uyguladı, maskelerini takma konusunda da uyarılarda bulundu.


Ekipler, kaldırımda motosiklet sürenlere 288, tramvay yolunu kullananlara 132 TL para cezası kesti.

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