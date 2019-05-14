Trans birey katilini paylaşmış

Antalya'da evinde 7 bıçak darbesiyle ölü bulunan trans bireyin cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, trans bireyin sosyal paylaşım sitesindeki durum bölümünde görüntüsünün yer aldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın birinci katından gelen tartışma gürültüsü üzerine apartman sakinleri polisi aradı. Daireye giren polis trans birey Gökçe Saygı'yı bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri, Saygı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevreden inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin görüntülerine ulaştı. Ş.Y, olduğu tespit edilen şüpheli Kepez ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin yanındaki Ş.K'da gözaltına alındı.

Ş.Y, emniyetteki ifadesinde, Gökçe Saygı'yı kıskandığını ve aralarında bu durumdan dolayı tartışma çıktığını ve 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökçe Saygı'nın telefonundaki Whatsapp uygulamasındaki son durumunda katilinin fotoğrafını paylaştığı belirlendi.

Saygı'nın, önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Ş.Y, ile olaya tanık olduğu iddia edilen Ş.K.'yi WhatsApp durumunda paylaştı. Saygı'nın öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı fotoğrafta, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısının telefonuyla oynadığı, diğer şüphelinin ise uyuduğu görüldü.