Triatlon Yarışında 30. yıla özel nostalji yarışı yapıldı

Alanya Belediye'sinin ev sahipliği ile düzenlenen Uluslararası Triatlon yarışlarının 30. yılında nostalji yarışı yapıldı. Yarışın bisiklet parkurunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de sporculara eşlik etti. Yarışta sporcular 300 metre yüzüp, 6 kilometre pedal çevirdikten sonra 1.6 kilometre koştular. Sporcuların aynı yerde yıllar sonra tekrar yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

30. Alanya Triathlon Nostalji Yarışları'nda 1991-2000 yılları arasında Alanya'da yarışmış sporcular yeniden yarıştı. 90'lı yıllarda Alanya da yarışmış olan Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu yarışa 21 sporcu katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'da bisiklet parkurunda Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya ve sporculara eşlik etti.

“30 yıldır aralıksız sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

Yarış sonunda açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Dünyada bu etkinliği 30 yıldır aralıksız sürdüren ülkeler arasında sadece Almanya ve Türkiye var. Biz de Alanya'mızda 30 yıldır aralıksız sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonlar Alanya'nın yaşantısına mutluluk, huzur katıyor ve tabii ki Alanya'nın tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Bu ve buna benzer organizasyonlar vasıtasıyla Alanya sporun başkenti oluyor. Gerek fiziki gerek coğrafi ortamı, gerekse hava koşullarından dolayı dünyanın en güzel organizasyonlarının yapılabileceği bir yer. Dünyadaki tüm organizasyonların taşıyabilecek alt yapıya sahibiz” dedi.

“Dünya rekoru kırılacak”

Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “90'lı yıllarda yarışan arkadaşlarımızla mini bir nostalji yarışı yaptık, herkeste çok keyif aldı. Bugün gerçekleşecek olan Mixed Relay yarışlarında bir dünya rekoru kırılacak. Tokyo olimpiyatlarında dahi en fazla 29 takımın katıldığı Mixed Relay Yarışlarında bugün burada ilk kez 34 takım katılacak. Bu da Alanya'nın 30. yılına yakışır bir rekor olacak” diye konuştu.