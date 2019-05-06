İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Triatlonda Antalyaspor farkı

Antalyaspor triatlon takımı, cumartesi günü Pamukkale’de, pazar günü ise İzmir’de başarılı yarışlar çıkardı.

Antalyaspor triatlon takımı, cumartesi günü Pamukkale'de, pazar günü ise İzmir'de başarılı yarışlar çıkardı. Cumartesi günü yapılan Pamukkale Ultra Yarışı'nda Antalyaspor triatlon takımının yeni transferi Pelin Pelis yarıştı. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen yarışta 15 kilometre koşan Pelis, kadınlar genel klasman 1'inciliğini kazandı. Eğim kazanımının 640 metre olduğu yarışı toplamda 1 saat 33 dakikalık sürede bitiren Pelis, ertesi gün İzmir'de yapılan Wings For Life World Run 2019 yarışında da Antalyaspor'u temsil etti.




6 kıtada aynı anda


Antalyaspor'dan ayrıca Oğuz Bodur ile Sabri Yiğit Üfler'in de katıldığı ve 18 kilometre koştuğu yarışta, start verildikten sonra başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşandı. Pelin Pelis ise 20 kilometre koşarak yaş grubu 4'üncüsü oldu. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık amacıyla 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen ve İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yaptığı dev koşuya yaklaşık 9 bin kişi katıldı. Wings For Life yarışında koşucular organizasyonda bireysel olarak ya da tekerlekli sandalyedeki katılımcıları çekerek mücadele ediyor. Koşu başladıktan 30 dakika sonra yola çıkan yakalama aracına yakalananlar için yarış sona eriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.