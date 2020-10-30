"Trio Patara" ile tarihe yolculuk

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 03 Kasım akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde “Trio Patara” konserini gerçekleştirecek.

2020 yılının “Patara Yılı” ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'nde verilen “Trio Patara” konseri 3 Kasım Salı saat: 20.00'de Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sanatseverler ile buluşacak.

Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör'ün sahne alacağı konserde dinleyenler tarihi bir yolculuğa çıkacak. Mitolojide tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma'da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği ‘flüt' ve ‘arp' ile lirik şiirlere hayat veren ‘ses' (şan) Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde o dönemin ruhunu günümüze taşıyacak.

Fiyatları 20 ile 35 TL arasında olan konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.

Konser Programı: F. Devienne - Romance d'Estelle 1, F. Devienne - Romance d'Estelle 5, G. Faure - Pavane,Y. Tura - Sevmek nedir? F. Devienne - Romance d'Estelle 17, P. İ. Çaykovski - Lensky arya (flüt-arp için), E. Grieg - Solvej song, V. Lobos - Melodia Sentimental, T. Taviş - Patara süitinden 2. Bölüm / Zeytin dikelim, Ö. Usta - Patara