TSK personeline acil tıbbi yardım ve bakım eğitimi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından TSK da riskli bölgelerde görev yapacak sağlık personeline yönelik "Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Eğitimi" veriliyor. Antalya Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezinde yapılan eğitimlerin yanısıra Türkiye'de toplam 151 sağlık astsubayının Antalya ile birlikte Bursa ve Konya'da da eğitim alacakları bildirildi. Pandemi koşullarına uygun olarak 12-14 kişilik guruplar halinde yapılan eğitimlerde temel eğitim, erişkin ileri yaşam desteği ve travma ileri yaşam desteği eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından referans eğitim merkezi olarak kabul edilen üç ilde 1 ay süre ile dört gruba daha verilmeye devam edeceği kaydedildi.