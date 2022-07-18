TSYD Antalya Şubesi'nde 10. yıl coşkusu

yılını kutladı.

17 Temmuz 2012 tarihinde Konya'dan ayrılarak kendi şubesini kuran TSYD Antalya Şubesi, ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelirken, sonrasında da Hotel Su'da düzenlenen akşam yemeğiyle kutlamasına devam etti. Başkan Şifa Çiçek, Kurucu Başkan Abdülkadir Kalender, eski başkanlar İbrahim Okumamış, Emin Demir, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da kahvaltıda yer aldı.

TSYD Antalya Şubesi'nde sürprizi yapan isim ise Doğukan Sinik oldu. Antalyaspor alt yapısında yetişen ve bonservis bedeliyle kulüp rekorunu kırarak İngiltere'nin Hull City takımına transfer olan milli futbolcu, dernek lokaline gelerek hem 10. yılı kutladı hem de gazetecilerle vedalaştı.

Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şifa Çiçek, şubenin 10'uncu yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çiçek, “Yeni yaşına giren derneğimizin kuruluşunda, başta kurucu başkanımız Abdülkadir Kalender, ilk yönetim kurulu üyelerimiz Halil İbrahim Okumamış, Mustafa Noyan, Osman Altınışık, Emin Demir ve Osman Öztokmak'a şükranlarımı sunarım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve güçlü bir TSYD Antalya Şubesi oluşturmayı görev edindiğimizi bilmenizi isteriz” dedi. Doğukan Sinik'in Derneği ziyaret etmesi ile ilgili de konuşan Çiçek, “Antalyaspor alt yapısından yetişen Doğukan'ın başarısını alkışlıyorum. Umarım başarılarına yenilerini ekler. Yolunu açık olsun” dedi.