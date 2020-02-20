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TSYD ile Dünya Göz arasında protokol yenilendi

TSYD Antalya Şubesi ile Dünya Göz Hastanesi arasında yapılan protokol yenilendi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde Dünya Göz Hastanesi Güney 5. Bölge Direktörü Cevat Süslü ile TSYD Antalya Şube Başkanı Mehmet Şifa Çiçek arasında imzalanan protokol çerçevesinde muayenelerden, tetkiklerden ve ameliyatlardan uygun fiyat şartlarıyla faydalanılabilecek.


İş Geliştirme Uzmanı İsmet Gümüşay'ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Şifa Çiçek, kendilerine sunulan bu imkan nedeniyle hastane yönetimine teşekkür etti ve üyelerden bu imkandan yararlanmalarını istedi. Cevat Süslü ise spor gazetecilerinin kendileri için önemli olduğunu, sadece indirim imkanları ile değil, gösterecekleri sıcak ilgi ile de TSYD Antalya Şubesi üyelerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

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