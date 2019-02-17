TSYD üyeleri için sağlık protokolü

TSYD Antalya Şubesi üyeleri, Dünya Göz Hastanesi imkanlarından indirimli yararlanabilecek. TSYD Antalya Şubesi'nde Dünya Göz Hastanesi Güney 5. Bölge Direktörü Cevat Süslü ile TSYD Antalya Şube Başkanı Mehmet Şifa Çiçek arasında imzalanan protokol çerçevesinde muayenelerden, tetkiklerden ve ameliyatlardan indirimli olarak faydalanabilecek.

İş Geliştirme Uzmanı İsmet Gümüşay'ın da katıldığı imza töreninde Mehmet Şifa Çiçek, kendilerine sunulan bu imkan nedeniyle Hastane yönetimine teşekkür etti ve üyelerden bu imkandan yararlanmalarını istedi.

Cevat Süslü ise aynı kent çatısı altında birlikte çalıştıkları TSYD üyelerine sadece hastalık zamanlarında değil her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.