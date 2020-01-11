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TTGA toplantısı yapıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TTGA) ilk toplantısı Ankara'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya Akdeniz bölgesini temsilen yönetime seçilmiş olan Burhan Sili de katıldı. Bakan Ersoy, ajansın 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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