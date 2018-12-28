TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskop mermer ocağı tehdidi altında

Saklıkent Kayak Merkezi'nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında, Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı toplantıda, Saklıkent Kayak Merkezindeki sıkıntılar masaya yatırıldı.

Saklıkent'in Antalya için çok önemli bir değer olduğunu belirten Karaloğlu, Saklıkent konusunda çok ciddi mesafe aldıklarını kaydetti. Saklıkent'in halen sorunlarının olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bugün burada konuştuğumuz sorunlarla ilgili hiçbir kurum bizden emir talimat beklemesin. Herkes bugün konuşulan konuları kendi kurumundan vazife çıkarsın. Tekrar tekrar dönüp sorunları konuşmayalım" dedi.

Hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaşan Saklıkent Kooperatif Başkanı Emin Altıner, Saklıkent'in bazı sorunlarının çözüme kavuştuğunu bildirdi. Altıner, jandarma karakolu, otopark, piknik ve park alanı, sağlık merkezi, uyarıcı levhalar, lavabolar, gerekli yol çalışmaları gibi düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

Mermer ocaklarının Saklıkent'e verdiği zararlar

Genel sorunların ‘mermer ocakları' olduğunu ifade eden Altıner, mermer ocaklarının gece çalışmasının durdurulduğunu belirtti. Ocaklardan yola düşen mermerlerin tehlike oluşturduğunu dile getiren Altıner şöyle konuştu:

"Mermer ocakları, karın dağda kalma süresini azalttığı için kayak merkezi için tehlike oluşturuyor. Bölgede yaşayan yerli halk arasında kanser vakalarının arttığı görülüyor. Bölgede su havzaları koruma altına alındı. Bu ocaklar bu kadar zarar veren olumsuzlukların yanında maalesef işlerine hala devam ediyor."

"Mermer tozu teleskoba zarar veriyor"

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ise mermer ocaklarından çıkan tozun teleskoplara zarar verdiğini belirterek, "Teleskop aynalarının belli periyotlarla yıkanması lazım. Önceden 5 yılda bir yıkıyorduk, sonradan 3, ardından 2 yıla düştü. Bunun önemli sorunu; mermer tozu. En baskın ikinci bileşen ise kalsiyum. Ama mermer tozunun katkısının yüksek olduğunu görüyoruz. Teleskopları ne kadar çok yıkarsak kaplaması yıpranıyor. Teleskopların ömrünü sık yıkamak kısaltıyor" dedi.