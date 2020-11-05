TÜBİTAK'tan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine destek

“TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2020 yılı 1.döneminde önerilen 1964 projeden desteklenmeye hak kazanan 213 proje arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Candan Aykurt ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. İrfan Turhan'ın yürütücülüğündeki projeler desteklenmeye layık görüldü.

Prof. Dr. Ömer Özkan “Alt ekstremite ampüte hastalarında ve replantlarda korteks ve kas reorganizasyonun motor, sensoriyel ve bilişsel olarak çözümlenmesi ve rehabilitasyon odaklı analizi” adlı projesi ile Doç .Dr. Candan Aykurt “Akdeniz Bölgesi'nde Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fonksiyonel bitki tür çeşitliliğinin hesaplanması, modellenmesi ve haritalanması” projesi ile Doç. Dr. İrfan Turhan, insan sağlığı üzerine koruyucu ve tedavi edici özelliği bilinen prebiyotik ürünlerin üretimi ve kolon kanseri üzerine etkilerini araştıracağı proje ile destek almaya hak kazandı.

Ar-ge çalışmalarına ağırlık vererek bilime katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Öğretim üyelerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak çalışmalarını daha rahat yürütübilmesi için teçhizat, laboratuvar gibi araştırma alt yapısı ve diğer her konuda daha fazla destek sağlamak için çalışacağız. Böylelikle öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası alanda daha fazla ses getiren projelere imza atabilecekler. Önemli çalışmalarıyla Tübitak tarafından destek almaya hak kazanan hocalarımızı da tebrik ediyorum”diye konuştu.