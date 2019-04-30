TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Aşı desteği istiyoruz"

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "Bir destekleme kalemi de ilave edilerek, biz aşı desteği istiyoruz. Devletin sırtındaki kamburu hep birlikte ortadan kaldıracağız. Biz somut ve kalıcı çözümler istiyoruz" dedi.

Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurası ikinci gününde devam etti. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından gerçekleştirilen programa 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katıldı. İkinci gün programının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, kürsüden küpeleme yetkisinin birliklere devredilmesi gerektiğini söyledi ve medyanın önünde bu konuda yetkililerden bir söz istedi. Çelik, kuzu ölümlerinin önüne geçmek için koruyucu hekimlere de önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, "Bir destekleme kalemi de ilave edilerek, biz aşı desteği istiyoruz. Devletin sırtındaki kamburu hep birlikte ortadan kaldıracağız. Biz somut ve kalıcı çözümler istiyoruz" diye konuştu.

Çelik, göçer hayvan sevk ve hareketlerinde kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim küçükbaş hayvanlarımız kışın başka bir bölgede yazın başka bir bölgede. Hayvanın olduğu yerde tespit edilerek destekleme yapılması lazım" dedi.

"Yayla yasakları ivedilikle kaldırılmalı"

Yayla yasaklarının hala uygulanıyor olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çelik, ivedilikle bu yasakların kaldırılması gerektiğini ve bu konunun takipçisi olduklarını kaydetti. Hayvan sevkleri yapılırken işletmeden ayrılan hayvanların kulak numaraları işlemlerinin gelişigüzel yapıldığını ifade eden Çelik, "İşin içinden çıkamıyoruz. Bizim kayıtlarımızın hiçbiri güncel değil, biz güncel kayıt istiyoruz" çağrısında bulundu.

"14 buçuk milyon küçükbaş"

Programın ikinci gününe Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan da katıldı. Sektörün sorunlarını dinleme fırsatı bulan Sinan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunu ele alan Sinan, bu konudaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Kimliklendirme faaliyetleri kapsamında 2016 yılında elektronik kimliklendirilmeye geçildiğini anımsatan Sinan, 2018 yılında 14 buçuk milyon küçükbaş hayvanın kayıt altına alındığını aktardı.

"Biz kendimizi sizin rakibiniz olarak değil ortağınız, kardeşiniz olarak görüyoruz" diyen Sinan, "Türkiye'nin en önemli konusu koyun ve keçidir. Özellikle ihracatla ilgili Türkiye, bölgesel potansiyelini, yılların tecrübesini, kabiliyetlerini sadece kendine yeten bir ülke olmaktan çıkarıp bölgeye ağabeylik yapabilecek, yetiştirdiği ürünleri de paylaşabilme konumuna gelmek zorundadır. Gecikmiş bir durumdur, bunun bugünden tezi yok başlatılması gerektiğine inanıyorum. İhraç eden pozisyona gelmek için elbirliği ve işbirliği içerisinde bu adımı çok süratle atmalıyız. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için ihracat kapıların açılması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Küpeleme birliklere devredilecek"

Başkan Çelik'in küpeleme konusundaki çağrısını ele alan Genel Müdür Sinan, birliklere küpeleme müjdesi verdi. Sinan, "Küpelemeden geri adım atmak hayvancılığa verilebilecek kuralsızlık, bizi doğruya götürmez. Dünya bir konuda bir karar aldı ve bundan da netice aldıysa, bizim de buna direnmememizin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Devlet kendi eliyle küpeleme işinde çok başarılı görünse bile çok sağlıklı netice alamadığı kanısındayım. Biz küpelemenin altyapısı uygun olan 10 ve üzeri hayvan sayısı olan ve bu işi yapabileceğine kanaat getirdiğimiz birlik ve işletmelere küpeleme işlemini devredeceğiz. Bu konuda şüpheniz olmasın. Devletin küpeleme zahmetinden yetiştiriciyi kurtaracağız. Başkanımızla istişare halindeyiz. Bu işi yapamayacaklarına kanaat getirdiğimiz birliklere de vermeyeceğiz açık ve net olacağız. Alt yapısı uygun olan ve akredite olan işletmelerin bu işe ortak olmasından memnuniyet duyacağız" açıklamasında bulundu.

Program, birlik başkanlarının katılımında soru cevap bölümüyle devam etti.