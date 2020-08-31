Tünektepe, son 2.5 ayda 60 bin misafiri ağırladı

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı tesisi 16 Haziran'dan bu yana 60 bin kişi ziyaret ederek, manzaranın tadını çıkardı.

Belediye şirketi ANET tarafından işletilen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 16 Haziran'dan itibaren kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Hijyen kurallarının uygulandığı sosyal tesiste masalar ve oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

Kabinler dezenfekte ediliyor

Alınan önlemler kapsamında tesise girişte ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor. Teleferik binişlerinde 8 kişilik olan kabinlere 4 kişi alınıyor. Kabin içlerinde oturulacak alanlar işaretlemelerle ayrılırken, bilet sırasında ve kabinlere biniş sırasında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ziyaretçiler tarafından kullanılan kabin bir sonraki turda dezenfekte edilerek bir turunu boş tamamlıyor. Sosyal tesiste hareket anında misafirlerin maske takma zorunluluğu bulunurken, personel ve aşçılar da maske ve siperlikle çalışıyor.

60 bin ziyaretçi

Son 2.5 ayda Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'ni ziyaret eden 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçi güven içinde eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Teleferik ve Sosyal Tesisi gişesi hafta içi saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hafta sonu da 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.