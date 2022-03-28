Tünektepe Teleferik 29 Mart'ta hizmete açılıyor

Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yıllık bakımlar tamamlandı. Ağır bakımları ve tüm testleri tamamlanan Teleferik, 29 Mart Salı günü hizmet vermeye başlayacak.

605 rakımlı Tünektepe'ye çıkarak ziyaretçilere Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin A'dan Z'ye 2022 bakımları tamamlandı. Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılan bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara ve kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 teleferik gişe, 10.00-19.30 Tüneketepe Sosyal tesis dönüşü olmak üzere hizmet verecek.

“Bakım yapıldı”

Bakım çalışmalarında teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapıldı. 10 Ocak tarihi itibariyle 2022 yılı ağır bakıma giren teleferikte, halatların tahribatsız muayenesi, kabin kaydırma, testleri, alt istasyon volanın yatak rulmanları, 9 direkte makara, mil, lastik değişimleri, güçlendirme ayarları, kabinlerin bağlantı klemleri ve gergi sisteminin hidrolik bakımları gerçekleştirildi. Ayrıca ana tahrik sistemi filtreleri, yağ değişimleri, hız ölçer, rüzgar ölçer, fren sistemi elemanları değişimi gibi birçok kalemde işlem tesis edildi. Teleferik, 2 günlük test sonrasında 29 Mart Salı günü vatandaşların kullanımına sunulacak.