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Tünektepe Teleferik yıllık bakıma giriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinin yıllık periyodik bakım nedeniyle 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir süre hizmet veremeyeceği bildirildiTesisler, rutin yıllık bakımları sebebiyle 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren hizmetlerine ara veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinin yıllık periyodik bakım nedeniyle 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir süre hizmet veremeyeceği bildirildi


Tesisler, rutin yıllık bakımları sebebiyle 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren hizmetlerine ara veriyor. Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılacak bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara ve yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam edecek.


Bakım çalışmaları bünyesinde teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapılacak. Teleferiğin hareketli ve mekanik parçaları kontrol edilecek. Sosyal tesislerde ise ziyaretçilere daha kaliteli ve konforlu bir hizmet sunabilmek için temizlik, genel bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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