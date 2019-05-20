Tünektepe Teleferik'e bakım molası

Tesisler, 20 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Antalya'nın simge mekanlarından biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık bakım nedeniyle kısa bir süre kapalı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik, yapılması zorunlu olan periyodik bakıma alınıyor. Tesis 20 Mayıs Pazartesi günüden 31 Mayıs Cuma gününe kadar hizmet veremeyecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden Antalyalıların hizmetinde olacak.

Teleferik Tesisi'nin hem daha uzun ömürlü olması hem de güvenli hizmet vermesi nedeniyle yapılacak bakım sırasında, tüm hareketli ve mekanik parçalar sökülerek kontrol edilecek. Bakım sırasında tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratörlerle tesisteki binaların bakımı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.