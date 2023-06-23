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Tur midibüsü ile otomobilin kazası ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Gültepe kavşağında meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Kemal Ö. idaresindeki 07 AYN 833 plakalı tur midibüsü, ticaret merkezi yönünden kara yoluna çıkan Elena A. idaresindeki 07 APG 034 plakalı otomobil ile çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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