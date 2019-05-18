Tur otobüsü park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patladığı için köprü üzerinde yol kenarına park eden kamyonete tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonet içinde sıkışan sürücü sağlık ekiplerince kurtarılırken Rus uyruklu turistleri taşıyan otobüste büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Turistler gelen başka bir otobüsle yollarına devam ederken kamyonetteki yataklar D 400 karayoluna saçıldı.

Kaza akşam saatlerinde Manavgat-Alanya D-400 karayolu Sorgun-Otogar üst kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Rıdvan A.'nın kullandığı 07 MHU 10 plakalı Rus turistleri taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolu Sorgun-Otogar köprülü kavşağında, lastiği patlayan ve iddiaya göre önlem almadan köprü üzerinde park eden Hüsnü Ö.'nün kullandığı 07 AAE 718 plakalı yatak yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyerlere de çarparak yükü ve kasası yola saçılan kamyonetin sürücüsü Hüsnü A. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Recai K. yaralandı. Araç içinde sıkışan Hüsnü A., Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibince araçtan çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüsnü A., ve araçta yolcu olarak bulunan yaralı Recai K. de hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından tur otobüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan Rus turistler uzun süre yol kenarında kendilerini almaya gelecek otobüsü bekledi. Turistler başka bir otobüs ile kalacakları otellere götürülürken, üst geçit yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.

Otobüs şoförü Rıdvan A., köprü üzerinde park helindeki kamyonun ne reflektör ne de uyarıcı tabelası bulunmadığını ve bir anda önünde belirdiğini söyledi. Polis kasayla ilgili inceleme başlattı.