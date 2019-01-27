Türel: “3. Etap Raylı Sistem'de Mart ayında yolcu taşımayı hedefliyoruz”

Aşama Raylı Sistem Projesi'nde Varsak-Otogar etabında deneme sürüşlerinin başladığını belirten Başkan Menderes Türel, Mart ayında yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi. Türel, “Antalya'ya çok önemli projelerin kazandırılması yönündeki gayretlerimiz 2019 sonrasında da devam edecek. Biz söz veriyorsak yaparız. Bu dönemde de artık Antalya'ya metro yakışır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği Bamya Çorbası etkinliğinin konuğu oldu. Etkinliğe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da katıldı. Etkinlikte dernek üyelerine seslenen Başkan Türel, Antalya'da birçok ilke imza atmış olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. İlk belediye başkanlığı döneminde Antalya'nın havaalanı girişinin mezbelelik halde olduğunu hatırlatan Türel, “Ne peyzaj ne yeşil alan vardı. Antalya'nın trafiği kilitlenmişti. Kanalizasyon sadece Antalya'nın üçte birinde vardı. Bazı belediye başkanları alt yapı işlerini pek tercih etmezler. Çabuk unutulur. Ama biz istisnayız çünkü memleketin geleceğini düşünüyoruz. Alt yapıyı yaptığımızda şehrin geleceğini kurtarıyoruz. Onun için her yerde Antalya kazanacaksa Menderes Türel dünden kaybetmeye razıdır dedim” şeklinde konuştu.

Etap Raylı Sistemde Mart ayında yolcu taşımayı hedefliyoruz

Aşama Raylı Sistem Projesi'nde 16 kilometrelik Varsak- Otogar etabını çalışır hale getirdiklerini belirten Türel, “Deneme seferlerimiz akşam saatlerinde yapılıyor. Mart ayında yolcu taşımayı hedefliyoruz. 18 kilometrelik Meydan-Expo ikinci etap raylı sistem hattını 5.5 ay gibi bir sürede tamamlamıştık. Bu bir dünya rekorudur. 2018 Eylül ayı gibi de Etap'ta Varsak hattına kazma vurduk. 16 kilometrelik Etabın birinci bölümünde trenler yürümeye başladı. 4-4.5 ay gibi bir sürede tamamlayarak adeta kendi kırdığımız dünya rekorlarını yeniliyoruz” dedi.

27 kavşak tamamlandı

Bu dönem Antalya'da 27 katlı kavşağın kendi dönemlerinde hizmete girdiğini belirten Başkan Türel, şunları söyledi: “Hemen yanımızda Antalya'nın en büyük kavşağı Gıyaseddin Keyhüsrev katlı köprülü kavşağı var. 4 katlı bir kavşak. 2 kilometre yer altı tünel yoluyla önemli bir kavşak hizmetidir. İlk dönemimde Antalya tarihindeki ilk katlı köprülü kavşakları da Antalyalıların desteğiyle kazandırmıştık. 4 ay gibi kısa bir sürede hizmete sokmuştuk. Antalya trafiğinin kilitlendiği bölgelerde rahatlama sağlamıştık. Bir taraftan hafif metro dediğimiz çağdaş toplu ulaşım aracı raylı sistemini de Antalya'ya çok büyük bir hızla getirebilmeyi başardık.”

Antalya bizim olduğumuz dönemlerde kazanmış

İlk döneminde hayata geçirdiği 11 kilometrelik raylı sistem hattına bu dönem 44 kilometre daha eklediklerini söyleyen Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “55 kilometreye çıkan bir raylı sistem ağı yaptık. Varsak'dan bindiğinizde isterseniz Tıp Fakültesi'ne, isterseniz Adliyeye, isterseniz Araştırma Hastanesine, isterseniz Işıklara, isterseniz havalimanına, isterseniz ver elini Aksu'ya, istediğiniz her yere raylı sistemle gidebileceksiniz. Biz Antalya'da görev yaptığımızda Antalya bu hizmetleri görmüş. Ama olmadığımız dönemde maalesef hizmet noktasında Antalya bir arpa boyu ilerleyememiş. Görevde olmadığımız 2009-2014 arasında, ilk dönemde hizmete soktuğumuz 11 kavşağa bir tane kavşak, 11 kilometrelik raylı sistem hattına bir kilometre dahi ekleyemediler. Dolayısıyla Antalya bizim olduğumuz dönemlerde kazanmış. Ama maalesef bizim olmadığımız dönemlerde kaybetmiş. 5 senede adeta 15 sene kaybetmiş.”

Bu seçimde Antalya'nın geleceğine imza atılacak

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Başkan Türel, “Antalya'nın geleceğine imza atacağımız bu seçimi çok iyi düşünüp değerlendirmemiz gerekiyor. Antalya'nın kazanmasını sağlayacak bir tercihin bu şehrin geleceği açısından çok önem taşıdığını ifade etmek isterim. Geçmişte yaptıklarımız yani referanslarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Söz verdiklerimizden fazlasını yapmışız. Bu nedenle vatandaş nezdinde de karne notumuz fevkalade” diye konuştu.

Artık Antalya'ya metro yakışır

Başkan Menderes Türel, Antalya'ya çok önemli projelerin kazandırılması yönündeki gayretlerinin 2019 sonrasında da devam edeceğini vurgulayarak, “Biz söz veriyorsak yaparız ama yapamayacağımız bir şeye de söz vermeyiz. O yüzden ben bu dönemde de artık Antalya'ya metro yakışır. Büyük limandan- Lara Kundu'ya, bir kolu da Varsak'a uzanan yerin altından 25 km'lik bir metro hattına çok hızlı bir şekilde başlamayı düşünüyoruz. Soruyorum. Bunu bizden başka kim Antalya'ya kazandırır” diye konuştu.

Altay'dan övgü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Başkan Menderes Türel'in Antalya'ya çok önemli hizmetleri olduğunu söyleyerek, “Başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. Çünkü Antalya tüm Türkiye için önemli bir şehir. Özellikle geçen yıl yaşadığımız ekonomik krizde turizm yerlerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Antalya'nın bu şahlanışı Antalya'nın bu güzelliği inşallah Türkiye'nin şahlanışına çok önemli bir katkı veriyor” dedi.