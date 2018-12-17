Türel, Alanya'da komisyoncular ile görüştü

Alanya temasları kapsamında Alanya Hal Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret eden Başkan Menderes Türel, Dernek Başkanı Adem Kaya, Dernek üyeleri ve hal temsilcileri ile bir araya geldi. Esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyleyen Başkan Türel, “Sizlerin dertlerine derman olmaya, geçmişteki uygulamaların sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“İşgaliyeler ile ilgili konu çözüldü”

Hal esnafının sorunlarını ve sıkıntılarını çok önemsediğini söyleyen Başkan Türel, haldeki işgaliye fiyatlarıyla ilgili sorunu hatırlatarak, “Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızla bir çalışma yapmak suretiyle o sıkıntınızı çözecek adımları attık. Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 458 bin 875 liralık bir indirimi gelirimizi daha da düşürmek suretiyle sizlerin gelirlerini aynı miktarda arttıracak olan bir düzenlemeyi yaptık ve böylelikle işgaliyeler ile ilgili olan konuyu çözmüş olduk” dedi.

“Alanya Hal'ine 100 milyon TL harcandı”

“Biz her zaman komisyoncumuzun işlerinin iyi olmasını ve bunun için de desteklenmesi gerektiğini bilen bir anlayışla çalışıyoruz” diyen Başkan Türel, bu amaçla Antalya'nın birçok yerinde yeni haller inşa ettiklerini söyledi. Alanya Hali'nin de en geç bir yıl içerisinde inşaatının biteceğini ifade eden Başkan Türel, Hal Projesi'nin Alanya'nın geleceği açısından önemli olduğuna değindi. Proje için 100 milyon TL civarında bütçe ayırıldığının altını çizen Başkan Türel, bunun Alanya Belediyesi'nin bir senelik yatırımına eş değer olduğunu ifade ederek, “Alanya Belediyesi'nin toplam yatırım bütçesinin üç mislini ben hale harcıyorum. Alanya halinin inşaatı yüzde 50 seviyesinde. Bir-bir buçuk sene içeresinde tamamlar, davul zurnayla da sizi taşırız” diye konuştu.

“Komisyonculuk kalacak diyorsak kalacak”

Hal Yasası'na da değinen Başkan Türel, Hal Yasası'nın yeniden ele alınacağını ifade ederek, bu yasayı seçim provakasyonu olarak kullanmak isteyenlere de cevap verdi. Başkan Türel, “AK parti seçim odaklı bir parti değildir. Eğer seçim odaklı olsaydık seçimden önce bu yasayı gündeme getirmezdik. Seçimden sonra o yalancılara iftiracılara fırsat verirdik. Bunu söyleyenler de orada biz de buradayız. Komisyonculuk kalacak diyorsak kalacak. Yalanlar, iftiralarla vatandaşların mutsuzluğunu kendilerine mutluluk görenlere, ortalığı karıştırmak için seçim provokasyonu yapanlara AK Parti yaptıklarıyla zaten cevap veriyor” dedi.