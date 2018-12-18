Türel: “Alanya'ya 880 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'yı şaha kaldıracak projelerle seçmenin huzuruna çıkacaklarını ifade etti. Alanya'da tarihi boyunca yapılamayan hizmetleri yaptıklarının altını çizen Türel, “Alanya'da 880 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya'da STK temsilcileri ile buluştu. Türel, projelerini halkın talepleri doğrultusunda, Antalyalılarla, Alanyalılarla birlikte çizmeyi tercih ettiklerini söyledi. Alanya'nın geleceğine yönelik çalışmaları yaparken, STK'larla el ele vererek değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Türel, “Biz birlikte olursak güçlü oluruz. Alanya'da yapmış olduğumuz çalışmalar birlik beraberlik esasına dayalı. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de Karayollarımızla birlikte yaptığımız kavşaklar. Bir gün Alanya tarihi yazılıyorken bir köşesinde Alanya'da ilk köprülü kavşakların Menderes Türel'in belediye başkanı olduğu dönemde yapıldığını tarihçiler yazacak. Alanya'da bir süre Karayolları mı yaptı mı belediye mi yaptı tartışmaları gündemi meşgul etti ama önemli olan yapılmış olması. Büyükşehir belediyesi olarak bu kavşakların projelerini hızlı bir şekilde yapıp karayollarına teslim etmeseydik belki hala bu köprülü kavşakların yapımını bekliyor olacaktık” diye konuştu.

“Antalya'nın amelesi olmaktan iftihar ediyorum”

Türel, çevreyolunun Kargıcak'a kadar tamamlanan 16 kilometre'den sonra Gazipaşa'ya kadar olan 14 kilometre'lik ikinci bölümün de kavşak projelerini Büyükşehir Belediyesi olarak Karayollarına teslim ettiklerini söyledi. Bu projelerin her birinin 1 milyon liralının üzerinde maliyeti olduğunu ifade eden Türel, “Ciddi bir gayret ve titizlik isteyen projeler. Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır diyoruz. Başlamasına vesile oluyoruz ondan sonrası da zaten bir şekilde tamamlanıyor. Sonuçta birileri aman o mu yaptı bu mu yaptı tartışmasının peşinden koşadursun biz bunların yapılmış olmasını önemsiyoruz. Ben işte hizmetkâr lafını büyük bir gururla kullanıyorum. Alanya'nın Antalya'nın amelesiyiz diyoruz. Bundan da iftihar ediyoruz” dedi.

“Alanya'nın çöpü altın oldu”

Alanya'nın çöpünü altına dönüştürdüklerini belirten Başkan Türel, şunları söyledi: “Çöpten elektrik enerji elde edebileceğimiz 4 megavatlık bir tesisi kuruyoruz. O tesis tamamlanmasını beklemeden Alanya'nın çöpünden 3 megavata yakın elektriği yumru tepesine kurduğumuz geçici santralde sağlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 5 bin konutun elektriğini karşılayabilecek bir tesis. Ayrıca güneş enerji santrallerimizden elde etmiş olduğumuz enerjiyi çiftçimize sulama maliyetlerinde elektrik sübvansesi olarak bedava sağlıyoruz. Alanya'daki üretim kooperatiflerine 583 bin liralık enerji desteğinde bulunmuşuz.”

“Alt yapıya 256 milyon lira”

Alanya'da çok önemli alt yapı yatırımları yaptıklarını anlatan Türel, “Mahmutlarda içme suyu ile yapmış olduğumuz yatırım tek başına çok güçlü bir yatırım. 256 milyon TL'lik alt yapı yatırımını Alanya'ya yapabilmişiz. 32 arıtma tesisimizle 640 kilometrelik sahil bandımızda 1 milimetreküp suyu arıtmadan denize göndermiyoruz. Turizmdeki en büyük sermayemiz olan denizimizi gözümüz gibi korumasaydık, turist sayısında dünya üçüncülüğü mertebesine gelebilir miydik?” ifadelerini kullandı.

Gönül belediyeciliği

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Başkan Türel, 2019 seçim kampanyası manifestosunun “Gönül Belediyeciliği” olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal çalışmaları ile zaten örnek bir durumda olduğunu ifade eden Türel, “Darda kalan kimse kalmayacak. Kimin nerede ihtiyacı varsa yanında Büyükşehir Belediyesini bulacak” dedi.

Alanyaspor Tesisleri temeli Ocak ayında

85 milyon lira maliyetli Alanyaspor tesislerinin ihalesini 12 Aralık'ta yaptıklarını belirten Başkan Türel, kanuni süreçler tamamlanır tamamlanmaz sözleşmeyi imzalayıp temelini de Ocak ayı gibi atmayı planladıklarını kaydetti.

“Alanya ile ilgili müthiş projeler üzerinde çalışıyoruz” diyen Başkan Menderes Türel, Alanya'yı şaha kaldıracak projelerle seçmenin huzuruna çıkacaklarını ifade etti. Bu projeleri seçim kampanyası döneminde paylaşacaklarını ifade eden Başkan Türel, “Siyaset değil, projeler yarışsın” çağrısını yineleyerek, “Kimin Alanya ile ilgili ne projesi varsa buyursun getirsin koysun. Biz aylardır değil senelerdir Alanya'nın bu projeleri için çalışıyoruz. Alanya'yı bu dönem 5 sene içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılayacak belediyecilik anlayışı ile tanıştırdık ve bu anlayışı ile hizmet etmeye çalıştık. Bunlar kanalizasyon, artıma, sıkışan noktalarda kavşaklardı. Çöpünden elektrik üretecek, haldeki komisyoncusuna daha iyi hizmet edebilecek tesislerdi” diye konuştu.

“Otobüsler büyüdü”

Alanya'da toplu ulaşım ile ilgili de önemli kararları hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Türel, Mahmutlar Kargıcak hattında büyüme yönünde talepleri olan kooperatif üyelerine yönelik otobüslerini büyütme kararı aldıklarını hatırlatarak, kent merkezinde toplu ulaşım hizmeti sağlayan kooperatifin de otobüslerini büyütmesine izin verdiklerini açıkladı. Başkan Türel, tüm bu çalışmaları esnafın rızasını almak suretiyle hayata geçirdiklerini de ifade etti.

“880 milyonluk yatırım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi personeli ile de buluştu. Alanya'da tarihi boyunca yapılamayan hizmetleri yaptıklarını belirten Türel, “Alanya'da 880 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişiz. Bu hizmetler sizlerin sayesinde, üstün gayretiyle oluyor. İleride emekli olup köşenize çekildiğinizde çöpten elektrik üreten tesis gibi Alanya'nın tarihinde ilk kez karşılaştığı bu hizmetlerde benim de emeğim var diye övüneceksiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Türel, personelden çalışırken vatandaşların gönlünü kazanacak hassasiyeti göstermesini isteyerek, “Derdimiz gönül kazanmak. Her bir vatandaşımızın velinimetimiz olduğunu unutmayacağız. Vatandaşa karşı kaba ve saygısız bir yaklaşımın benim tolerans defterimde yeri yok. Samimiyet ve gayretle çalışın” dedi.

“Personele tek kuruş borcumuz yok”

Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin personeline tek kuruş borcu olmadığının altını çizen Türel, “2014'te göreve geldiğimizde belediyemiz personeline 7 milyon lira borçlu idi. Geçmişten gelen o borcu sıfırladık. Şimdi günü gününe maaşını, primi, sosyal hakkını ödeyen bir belediyeyiz. Biz bu görevlerde yokken, böyle olmamış. Kul hakkını geciktirmişler ve biriktirmişler. Tüm o borçları ödedik. Tüm alacaklarını gününde ödeyen bir belediyeyiz. Hakkını gününde alan personelimiz var” diye konuştu.