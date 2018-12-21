Türel: “Antalya dünyanın örnek kentlerinden biri oldu”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin başarılı firmaların ödüllendirildiği Geleneksel Ödül Törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Yaptığımız tüm yatırım ve hizmetlerimiz Antalya'nın gelişmesi ve zenginleşmesi içindir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin başarılı firmaların ödüllendirildiği Geleneksel Ödül Törenine katıldı. İş insanlarına seslenen Başkan Türel, Türkiye'nin büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, eskiden devlet yatırımları ile olan büyümenin artık yüzde 90'ın üzerinde bir oranla özel sektör marifetiyle gerçekleştiğinin altını çizdi. Antalya'nın daha güzel, daha yaşanası, hayatın her alanının daha da kolaylaştığı bir şehir haline gelmesi için çabaladıklarını belirten Türel, “Antalya bugün çöpünden elektrik üreten, güneş enerji santralleri ile çiftçisine sulamada kullandığı elektriği bedava veren, arıtılmamış bir damla atık suyu denize akıtmayan bir şehir haline geldi. Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, ticaretiyle güçlü bir ekonomik yapıya kavuştuğu gerçektir” dedi.

“Arayı açmayı sürdüreceğiz”

Hayata geçirdikleri projelerle Antalya'yı dünyanın örnek kentlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Türel, “Bu alanda rakipsiz olmayı, arayı açmayı sizlerin destekleri ve katkılarıyla sürdüreceğiz. Antalya Türkiye'nin en yaşanır, en güzel, en rahat şehirlerinden biridir. Bunu üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel araştırmalar söylüyor” diye konuştu.

“En büyük yatırımcı biziz”

Ekonominin yatırımla büyüdüğünü vurgulayan Başkan Türel, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugün Antalya'da önemli yatırımlar yapan bir kurumuz. Antalya'nın en büyük turizm yatırımcısı Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü arıtma tesislerinden tutun da, Antalya'yı güzelleştiren park, bahçe, peyzaj çalışmalarına kadar, Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçayı Projesi, Tünektepe Projesi dahil yaptığımız tüm yatırım ve hizmetler Antalya'nın gelişmesi ve zenginleşmesi içindir. Bizler bu hizmetleri yaparsak Antalya zenginleşecek. Biz insiyatif alıp elimizi taşın altına koymazsak Antalya'yı kaderine mahkûm etmiş oluruz. Antalya kaderine mahkûm edilebilecek bir şehir değildir.”

Başkan Türel, konuşmasını sonunda ödül alan iş insanlarına ödüllerini verdi.