Türel: “Antalya'da sel görüntüleri tarih oldu”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentin son bir haftada 500 kilogram ile son yılların en yüksek yağışını aldığını belirterek, “Böyle yoğun yağışlarda eskiden itfaiyeye 400'ün üzerinde su baskını gelirdi. Yağmur suyu yatırımlarımız sayesinde son yağışlarda aldığımız ihbar Kepez'de 6, Antalya'nın tamamında 40'ı geçmedi” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepezli muhtarlarla bir araya geldi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleşen buluşmada Türel, muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Türkiye'deki başarılı belediye başkanları için yapılan çalışmalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan birçok ankette ilk üçte çıktığını belirten Türel, “Beğeni bölümünde de Türkiye birinciliğini kimseye bırakmıyoruz. Gerçekten bizim için bir iftihar vesilesi. Ama bu noktaya gelebilmek, bizim kendi gayretimizle birlikte sizlerle mesai arkadaşı olmaktan, memleket aşkıyla, hizmet aşkıyla çalışmaktan kaynaklanıyor” dedi.

“Şanslı bir dönemdeyiz”

Kepez'in bugün geldiği noktayı kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını ifade eden Türel, “Senelerdir süren Avni Tolunay Mahallesi'nin sorununu Ankara'da Bakanımızla görüşüp anında çözebilecek şanslı bir dönemdeyiz. Antalya'nın bir mahallesini ilgilendiren bir konuda; Kömürcüler ve Çalkaya'da olduğu gibi TBMM'de özel kanun çıkartabiliyoruz. Fatih Mahallesi'nin senelerdir çözülemeyen sorununu Hazine ve Vakıflar arasında mülkiyet takasıyla çözme noktasına getirdik. Kepez'de bugün mülkiyet sorunu kalmadıysa bu Hakan Başkanımızın gayreti, sizlerin ortaya koyduğu emek, bizlerin de destekleriyle oluyor.”

“Kepez'e 2.2 milyarlık yatırım”

Kepez'e Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları toplam yatırımının 2.2 milyar lira olduğunu açıklayan Başkan Türel, “Bu yatırımların içinde bizim desteklerimizle yapılan bazı belediye hizmetleri yok. Sütçülerdeki hastane buna dahil değil. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü ve devamında Gazi Bulvarı'ndaki katlı kavşaklar yok. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'nın en büyük katlı köprülü kavşağını Gıyaseddin Keyhüsrev ismiyle taçlandırarak Gazi Bulvarı üzerinde 2 kilometrelik yer altı yolu ile 4 katlı kavşak olarak gerçekleştirebiliyoruz.”

“Yağmur suyuna 150 milyon lira”

Sadece yağmursuyu drenaj kanalı yatırımlarının 150 milyon liraya yakın olduğunu kaydeden Türel, “Eskiden Süleyman Demirel Bulvarı iki damla yağmurda göle dönerdi. Son bir haftada Antalya'ya 500 kilogramla son yılların en yüksek yağışını aldık. Bir gün eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Subaşı ile beraberken dedi ki; ‘Biz böyle yoğun yağış olduğunda itfaiyeye 400'ün üzerinde su baskını ihbarı alırdık.' Şimdi Kepez'de 6 tane. Antalya'nın tamamında 40'ı geçmiyor aldığımız ihbar. Selin İstanbul'u teslim aldığı, vatandaşlarımızın yaşamını yitirdiği yağışlarda metrekareye düşen yağmur miktarı 45 kilogramdır. Antalya'da son bir haftadır bunun 10 misli yağmur yağdı. Çabuk unutuyoruz.” diye konuştu.

“Kepez çift kanatla uçuyor”

2014 seçimlerinden önce tek kanatla uçmaya çalışan Kepez'in artık çift kanatla uçtuğunu belirten Türel, “Bizim hizmetlerimiz sizlerin destekleri sayesinde oluyor. Hakan Başkanla 5 senedir çalışıyoruz. Şimdi sadece raylı sistem projesi 800 milyon lira. Projenin yüzde 70-80'i Kepez'den geçiyor. Hakan Başkanla el ele gönül gönüle ortaya koyduğumuz gayret sayesinde Kepez bambaşka bir noktaya geldi. 2004'te Kepez Antalya'nın arka bahçesi olmaktan çıkacak ön bahçesi olacak demiştik. Şimdi böyle oldu” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Başkan Menderes Türel'e Antalya'ya kazandırdığı eserler ve hizmetler için teşekkür ederek Kepezli muhtarlar adına hediye takdim etti.