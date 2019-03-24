Türel, Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlar ile buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya'da yaşayan doğu ve güney doğulu vatandaşlar ile bir araya geldi. Yeni yatırımlarla Antalya'nın gelişip zenginleşeceğini söyleyen Başkan Türel, bu projelerin iş, aş ve ekmek anlamına geldiğini ifade etti.

Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi yanında toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahaddin Bayraktar ve Ak Parti Kepez Belediye Meclis üyesi Dilaver Tanık da katıldı.

Türel “enişte” sloganları ile karşılandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Antalya buluşmasında Antalya'da yaşayan doğu ve Güneydoğulu vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Türel “enişte” sloganları ile karşılandı. Eşi Ebru Türel ile birlikte toplantıya katılanları selamlayan Başkan Türel, “enişteniz olmaktan iftihar ediyorum” dedi. Başkan Türel'in davetiyle sahneye çıkan Ebru Türel ise topluluğa teşekkür ederek, “Ben gerçekten onunla gurur duyuyorum. Antalya'ya yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Bana çok iyi bir eş olduğu için gurur duyuyorum ve çocuklarım için daha sonra her yerde gezdiğimizde bunları senin baban yaptı diyeceğim için çok gurur duyuyorum” dedi.

Varsak-Otogar hattında 5 bin yolcu taşındı

Antalya'nın hangi köşesinin vatandaşların destekleri ile hayata geçirdiği hizmetlerle dolu olduğunu söyleyen Başkan Türel, Kepez'de hayata geçirilen 3. Etap raylı sistem projesinin Varsak-Otogar hattında deneme sürüşlerinde cumartesi günü 15 bin yolcu taşındığını söyledi.

Toplu ulaşımda yeni sistemi anlattı

Toplu ulaşım sistemindeki yenilikleri de anlatan Başkan Türel, “Sabah 5.00 ile 7.00 arası akşam 19.00 ile 21.00 arası siyah plakalı belediye otobüslerinde, AU plakalı özel halk otobüslerinde ve tramvayda ücret almıyoruz. Dediler ki bunlar seçim vaadi. Hadi bakalım o zaman seçimden önce başlayalım uygulamaya dedik. İşte dünden itibaren toplu ulaşımda sabah 5.00 ile 7.00, akşam 19.00 ile 21.00 arası artık vatandaşlarımız otobüslerde, tramvayda ücretsiz yolculuk yapacak” dedi.

“Halkın suyu böyle olur”

Antalya'da 5000 litre yani 5 metre küp suya kadar harcayan vatandaşların bundan sonra su ücreti ödemeyeceklerini de çıklayan Başkan Türel, “5 metre küpün altında su kullanan hiçbir vatandaşımız artık su ücreti ödemeyecek. Antalya Türkiye'de en pahalı su tarifesini kullanan şehirken suyu en ucuz kullanan şehir haline geldi. Şimdi de 5 metreküp kullanıma kadar su bedava oluyor. Halkın suyu böyle olur. Ama birilerine bakıyorsunuz bizimle projeler de yarışamıyor. Projelerde yarışamayınca uyduruk projelerinin başına halk lafını koyuyorlar. Birileri halk su yapacakmış damacanayla su satacakmış. Damacanayla suyun metreküp fiyatını 600 lira hem de ucuz yollusu 600 lira. Bizim şu anda musluktan akan su kaç para 4 lira bunlar halka 150 misli pahalı suyu satacaklar sonra da projenin adına halk su diye sizi kandıracaklar” diye konuştu.

Böcek'e “Hodri Meydan” dedi

“Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum' diyen Muhittin Böcek'e buradan sesleniyorum” diyen Başkan Türel, şöyle konuştu, “Menderes Türel, Allah'tan başka kimseden korkmaz. Çok hesap sormaya meraklıysan hodri meydan. Gel, istediğin televizyon kanalında, canlı yayında, milletin önünde seninle hesaplaşalım. Korkma, kaçma, gel canlı yayına, konuşalım. Gelemiyor. Bunlar arkadan konuşurlar. Milletin önünde konuşamazlar. Hodri meydan diyorum. Haydi gel. Ama 3 gündür söylüyorum, çıt yok. İstediği gazeteciyle de çıkarım. Orada da sorun yok. Gel, milletin önünde hesaplaşalım. Milletten daha büyük mahkeme yok. Gel, canlı yayında konuşalım seninle.

Yeni yatırımlarla 70 bin kişiye

Yeni dönem için açıkladığı 359 proje olduğunu belirten Başkan Türel, bu projelerin içinde 70 bin kişiye iş, aş ve ekmek imkânı olduğunu söyledi. “Yatırım yaparsanız iş imkânı açılıyor” diyen Başkan Türel, raylı sistemi örnek vererek şunları söyledi, “Raylı sistemde şu anda 1500 kişi çalışıyor. Ben o yatırımı yapmasaydım o kardeşlerimiz belki şu anda çalışmıyorlardı. Ve şimdi ne diyoruz artık metro geliyor. Büyük Liman'dan böyle bir yay çizecek bir kolu Lara Kundu'ya bir kolu Kepez Varsak'a gelecek. Aşağıda çalışmalar devam ederken yukarıda da hayat en ufak bir şekilde duraksamaya uğramayacak. Böylelikle Antalyalıları da yormamış olacağız.”

Yatırımlar Antalya'yı zenginleştirecek

Bütün bu yatırım ve çalışmaları Antalya'nın zenginleşmesi için yaptıklarını ifade eden Başkan Türel, bir şehrin yatırım ile kalkınıp, zenginleştiğini dile getirdi. Başkan Türel bu nedenle yeni dönemde Antalya'ya limanlar, yat limanları, eğlence merkezleri, sinema stüdyoları ve metro yapacaklarını belirtti.