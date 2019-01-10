Türel: “Dünya şehri Antalya için ilk günkü aşkla çalışıyoruz”

Alt yapısıyla, üst yapısıyla, kültürüyle, sanatıyla, sosyal yaşamıyla Antalya'nın bugün bir dünya şehri olduğunu belirten Başkan Türel, “Antalya bugün çöpünden elektrik üretiyor. Güneşten enerji üretiyor. Bunların birçoğu dünyanın gelişmiş şehirlerinde yok. Antalya bu noktaya geldi” dedi. Türel, dünya şehri tanımının içini dolduracak vizyon projeleri Antalyalıya kazandırmanın heyecanıyla ilk günkü aşkla çalıştıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özel bir televizyon kanalında Antalya gündeminin ele alındığı canlı yayında hizmetlerini ve yapacağı projeleri anlattı. Antalya'nın dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan üçüncü kent olduğunu belirten Başkan Türel, şöyle konuştu: “Antalya muhteşem bir destan yazdı. Bu seneki rezervasyon rakamlarına baktığımızda biz bunu çok daha yukarılara inşallah taşıyacağız. Antalya'nın bunu yakalaması tesadüf değil. Turizmin en büyük sermayesi çevredir. Denizimizdir. Altyapıdır. Bugün biz Antalya'nın denizini gözümüz gibi koruyamayıp denizimizin kirlenmesine müsaade etseydik bugün bu turisti burada bulmamız mümkün değildi. 2004'te 2 tane arıtması bulunan Antalya'nın bugün 32 arıtma tesisi var.640 kilometrelik sahilimizde bir milimetreküp kirli suyu denize göndermiyoruz. Antalya mavi bayrak sayısında 200'ün üzerinde dünya ikincisi. Türkiye birincisi.”

Alt ve üst yapısıyla sorunsuz Antalya

Antalya'nın bugün arıtmasıyla, kanalizasyonuyla, yağmursuyu drenaj kanalıyla alt yapısını sorun olmaktan kurtarmış bir kent haline geldiğini vurgulayan Türel, “Birkaç hafta önce Antalya'ya, Türkiye'ye yağan son yüzyılın en büyük yağmuru düştü. Hiç sorunsuz atlattı. Turist buraya geldiğinde altyapısı bitmiş bir şehirle karşılaşıyor” dedi.

Üst yapıda da cazibe merkezleri oluşturduklarını anlatan Türel, “İşte Konyaaltı Sahil Projemiz. Avrupa Konseyi tarafından çevre dalında dünya birinciliği ödülü verilen bir proje. Hafta sonlarında 100-200 bin kişi Konyaaltı'nın tadını çıkartıyor. Kent merkezinde tarihi nekropol'den, Kent Müzesi'ne, Balbey'den Cumhuriyet Meydanı'na turiste yeni cazibe merkezleri sunuyoruz. Turiste alışık olduğu raylı sistemle ulaşım imkânı sunuyoruz. Antalya'nın, güzelliklerini alt ve üst yapılarla taçlandırdığınızda birkaç sene sonra 20 milyon turistle dünya şampiyonluğuna giden bir noktaya geleceğine eminim” diye konuştu.

Film stüdyoları ile 12 ay turizm cazibesi oluşacak

Yeni vizyon projelerle turizmi şehre çekebilecek adımlar attıklarını kaydeden Başkan Türel şunları aktardı: “Antalya'da uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız sinema stüdyoları ile ilgili bir gayretimiz var. Boğaçayı Projemizin 3. Etabı olarak düşünüyoruz. Projemiz ihaleye hazır ama bir dahaki dönem inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Hollywood stüdyolarından daha iyisini Antalya'da yapacağız. İçerisine sinema akademisi de koyacağız. Antalya'da avantajımız şu olacak, ucuz işçilik ama yetişmiş insan. İşte bunu film akademisini de içine kurarak sağlamış olacağız. Böylelikle Antalya'yı film endüstrisinin bir merkezi haline getireceğiz. Temalı parklarıyla, eğlence parklarıyla, içinde konaklama tesisleriyle orada turizm cazibesi oluşacak. Film stüdyolarıyla, hedefimiz turizmi 12 aya yaymak olduğu için 365 gün Antalya'da bir ekonomik dinamizm sağlayacağız. Ve Antalyalının refahına, ülkenin uluslararası tanıtımına, PR'ına katkı sağlayacak.”

Vizyon projelerde 70 bin istihdam

Bu projelerin Antalya'ya istihdam sağlayacağını ifade eden Türel, şunları kaydetti: “Boğaçayı Projesi dediğimizde içerisinde 10 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Antalya'da kruvaziyer Liman, Yat Limanları, Millet Bahçesi projelerimiz var. Bunları alt alta koyduğumuzda Antalya'da 70 bin kişiye iş sağlayacak bir vizyon proje dizisinden bahsediyoruz. Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda bin kardeşimiz iş sahibi oldu. Biz o projeyi yapmasaydık böyle bir imkân söz konusu olmayacaktı. Şu anda 3. Etap Raylı Sistem Projesi'ni yapıyoruz. İnşaatında 1500 tane kardeşimiz çalışıyor. Ben bu yatırımı yapmasaydım şu anda o arkadaşlarımız da belki işsiz geziyor olacaklardı. Dolayısıyla yatırım eşittir istihdam. Yatırım eşittir refahın artması, ekonominin gelişmesi, şehrin ve şehirlinin zenginleşmesi demektir. Biz bu yatırımlarla Antalya'yı, Antalyalılarla birlikte dünya şampiyonu yapacak bir noktaya taşıyacak bir vizyonu ortaya koyuyoruz.”

İller Bankası fizibıl projelere kredi verir

Dünya Bankası kuruluşu IFC'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi için Türkiye'de ilk kez Hazine garantisi istemeden kredi verdiğine dikkati çeken Başkan Türel, “Neden diye sorduğumda ‘Biz geri dönüşü olan, fizibıl krediyi kullandırmak isteriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısına bakıyoruz bu kredinin geri dönüşü raylı sistemin bilet gelirleriyle, Büyükşehirin gelirleriyle gayet mümkün” dediler. Finans yönetimini doğru yaparsanız, proje de üretirseniz bunun finansmanı her zaman bulunabilir. Bazen de bulmuş olduğumuz bu başarılı kredilerle ilgili eleştiriliyoruz muhalefet tarafından. İller Bankası'na en borçlu 5 belediyesinden bir tanesi Antalya Büyükşehir Belediyesi diyorlar. Adeta borç yükü altında ezilen bir belediyeymiş gibi göstermeye çalışıyor. 2009'daki gibi borç edebiyatı kampanyası yürütüyorlar çünkü kazandıktan sonra da zaten borç yükü aldık deyip 5 sene yatıyorlar. 2009- 2014 arasında enkaz edebiyatını Antalya'da yaşadık. Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan en fazla borçlu 5'nci belediye olması bir borç yükü altından kalması değil aksine bir başarının sonucudur. İller Bankası proje getirene kredi verir. Kimsenin eline esnafa, personele borcunu öde diye para saymaz. Proje götürürsünüz ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir verimli görürse krediyi verir. O krediyi de belediyenin kasasına vermez yüklenici firmanın hak edişlerini inceler ve parayı yükleniciye verir. İller Bankasının kredileri en uzun vadeli en düşük faizli kredidir. Biz fizibıl projelerimizle Türkiye'nin en uzun vadeli, en ucuz faizli kredilerini alma başarısını gösteriyoruz.”

Dünya şehri Antalya

Alt yapısıyla, üst yapısıyla, kültürüyle, sanatıyla, sosyal yaşamıyla Antalya'nın bugün bir dünya şehri olduğunu belirten Başkan Türel, “Altyapısıyla dünyanın birçok metropolünden daha fazlası olan bir şehir. Antalya bugün çöpten elektrik üretiyor. Şu anda yaklaşık 60 bin konutun elektriğini çöpümüzden elde ediyoruz. Güneşten enerji üretip, çiftçimize sulama suyunda enerji desteği veriyoruz. Şimdi Alanya'da da çöpten elektrik üretiyoruz. Bunların birçoğu Avrupa'nın gelişmiş, çağdaş şehirlerinde yok. Antalya bu noktaya geldi” diye konuştu.

İlk günkü aşkla çalışıyoruz

2019'da sonra Antalya'ya metro geleceğini söyleyen Türel, “Antalya yaklaşık 25 km'lik büyük Liman'dan Lara'ya kadar tamamen yeraltından giden bir metro ile daha da modern daha da çağdaş bir toplu ulaşım sistemine kavuşacak. Antalya'nın artık çok daha çağdaş sistemlere, dünyadaki rakiplerinin birçoğunun önüne geçtiği ve en önüne geçebileceği projeleri kazanmaya hakkı var. İşte bu vizyon için Antalya'da çalışıyoruz. Antalya'yı bir dünya şehri diye tanımlıyorsak bunun içini de en güçlü şekilde dolduracak vizyon projeleri Antalyalıya kazandırmanın heyecanıyla ilk günkü aşkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı

Spordaki başarı tesadüf değil

Antalya'nın bir spor kenti olması için önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Türel, “Bugün Antalya'nın Süper Lig'de 2 tane takımının olması bir tesadüf değil. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalyaspor Tesisleri Avrupa'nın en güzel tesislerinden bir tanesi. Muhteşem oldu. Şimdi aynısını Alanyaspor'a yapıyoruz. Antalyaspor artık Süper Lig'de üst sıraları zorlayan bir takım haline geldi. Transfer mi yaptı? Hayır, aksine futbolcuların en önemlilerini sattı. İyi bir teknik heyete, iyi bir yönetime ve iyi bir taraftara sahip. İşte bu tesisleşmenin birkaç senede getirdiği bir başarı” dedi.