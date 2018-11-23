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Türel, durak isteğini yerine getirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli’nde yaşayan 16 yaşındaki Ramazan Öter’in Yelten Mahallesinde kapalı durak isteğini hemen gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde yaşayan 16 yaşındaki Ramazan Öter'in Yelten Mahallesinde kapalı durak isteğini hemen gerçekleştirdi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir televizyon kanalında katıldığı programda izleyicilerden gelen talep ve istekleri yanıtladı. Program sırasında Korkuteli'den Ramazan Öter isimli bir öğrenci sosyal medya üzerinden Başkan Türel'den durak istedi. Başkan Türel, programın reklam arasında 16 yaşındaki Ramazan'ı arayıp talebinin tam olarak ne olduğunu öğrendi.


Ramazan Öter, Yelten Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde otobüs beklerken üşüdüğünü bunun için durak istediğini Başkan Türel'e iletti. Türel, en kısa zamanda yetkili kişilerin kendisiyle temasa geçerek talebinin karşılanacağını söyledi. Başkan Türel'in Ramazan'a verdiği söz anında yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Yelten Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde modern duraklardan yerleştirdi. Böylece Ramazan'ın talebi anında yerine getirildi.



Menderes Ağabeyime teşekkür


Ramazan Öter, durak talebinin bir an önce karışlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek; “Menderes ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu durağa çok ihtiyacımız vardı. Soğuklar başladı. Korkuteli çok soğuk olduğu için arkadaşlarımla çok üşüyorduk. Başkanımıza söyledikten sonra bir iki gün içinde durağımız hemen yapıldı. Şu an da yağmur yağıyor ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

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