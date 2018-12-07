Türel, EDS iddialarına ses kaydı ile cevap verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medyada Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) hayata geçtiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını ses kaydı ile cevap vererek, "Büyük palavra" dedi.

Kara yollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS'nin Antalya'da da hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nce yaklaşık 1 yıl önce çalışma başlatmıştı. Antalya emniyeti ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında birçok kavşak ve üst geçit kameralarla donatıldı. Antalya'da, son günlerde, sosyal medyada 1 Aralık'tan itibaren EDS üzerinden sürücülere ceza yazıldığı gündeme getirildi. Çevre yolunda hız 70, TEDAŞ kavşağından Aksu çıkışına kadar 80, ayrıca telefon emniyet kemeri, sigara içmek gibi hallerde araçta görüntünüz alınıyorsa ceza yazılıyor' yazılı paylaşımları üzerine emniyet yetkilileri, paylaşımların doğru olmadığını açıklamıştı.

Türel'den ses kayıtlı cevap

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sosyal medyada EDS'nin hayata geçtiğine yönelik 2 ses kaydını paylaşarak, kent sakinlerinden bu kişilere inanmamasını istedi. Başkan Türel, sosyal paylaşım hesabından 'Daha binası bitmemiş TEDES-EDS'nin hizmete girerek ceza kestiği yalanını sosyal medyada gezdirenler klasik seçim iftiralarına başlamış. Büyük palavra' notunu paylaştı. Türel, ayrıca ses kaydı yapan kişinin şivesiyle 'İşte bu ses kaydı doğru, yayabiliriz argadaşlar' diye yazdı.