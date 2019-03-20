Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi daha yapacağız”

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret eden Başkan Türel, bir dahaki dönem 750'ye yakın hobi bahçesini daha Antalya'ya kazandıracaklarını söyledi. Türel, Türkiye'de emeklilere ve eşlerine toplu ulaşımda indirim kartı sağlayan tek Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine seslenen Başkan Türel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya'dır” sözüne layık olacak çalışmaları yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Toplam 10 yıllık belediye başkanlığında Antalya'ya çok önemli hizmetleri, eserleri kazandırmış olmanın onuruyla yaşadığını ifade eden Türel, “Emeklilerimiz için de özellikli ve öncelikli çalışmaları yapma gayreti içerisindeyiz. Türkiye'de emeklilere ve eşlerine toplu ulaşımda indirim kartı sağlayan tek Büyükşehir Belediyesi, Antalya. Hobi Bahçesi yine çok başarıyla ortaya koyduğumuz bir proje. Şu an 350'ye yakın hobi bahçemiz var, bir dahaki dönem 750'ye yakın hobi bahçesini Antalya'ya kazandıracağız” dedi.

Herkese eşit hizmet ettik

Antalya'ya kazandırdıkları tüm hizmetleri vatandaşların destekleri sayesinde yaptıklarını vurgulayan Türel, “Bizim hizmet ettiğimiz dönemde Antalya kazandıkça Antalyalılar kazanmış. Belediye başkanlığım boyunca kimseyi ayırt etmeyen bir hizmet anlayışını ortaya koyduk ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola devam ettik. 2014'te Konyaaltı bana en az oy veren ilçeydi ama Konyaaltı'na sahil projesini, Boğaçayı Projesini, Tünektepe'yi ben yaptım. Bize çok oy veren Kepez'e de raylı sistemi götürdük. Dünden itibaren Varsak Otogar hattı artık çalışıyor. Az oy verene de çok oy verene de eşit hizmet götürmeyi başardık. Başkanlığım döneminde kimin hangi partili olduğu, görüşü, etnik kökeni, mezhebi, inancı benim için hiç fark etmedi. Bugün geldiğimiz noktada bunun karşılığını görüyoruz” .

Dünü hatırla yarını seç Antalyam

31 Mart'ın Antalya'nın geleceğine imza atılacak çok önemli bir seçim olduğunun altını çizen Başkan Türel, “Antalya'da Menderes Türel ve ekibinin dışında Metro'yu yapabilecek başka bir kadro var mı? 2009-2014 arası Antalya'da hizmet adına yaprak kımıldamadı. İlk dönem yaptığımız 11 katlı kavşağa 1 tane ekleyemediler. 11 kilometrelik raylı sistemi bir metre uzatamadılar. 2014'te tekrar göreve geldik, 28 katlı kavşak ile 44 km raylı sistem ekledik. Dünü hatırla, yarını seç Antalya'm diyoruz. Yarına da vatandaş ne diyor Menderes'i seçiyor Metro'yu istiyorum diyor” şeklinde konuştu.

Dar gelirliler için örnek projeler

Başkan Türel, dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı. Türel, dar gelirlileri yönelik projelerinin sorulması üzerine, şunları söyledi: “Türkiye'de sosyal belediyecilikte örnek bir anlayışı ortaya koyduk. Bu dönemde Antalya'da 14 bin dar gelirli vatandaşımıza sosyal yardım kartı dağıttık. Kredi kartı gibi marketten ne ihtiyacı varsa alıyor. Şimdi bunu 30 bine çıkarıyoruz. Bu dönem 10 bin ilkokul, ortaokul, lise öğrencimize burs verdik. Bir dahaki dönem üniversite öğrencilerimizi de buna ekliyoruz ve 30 bine çıkartıyoruz. Ev hanımlarımıza, evinde ürettiği ürünleri satabilmeleri için 5 bin lira faizsiz, ilk yılı geri ödemesiz kredi desteği vereceğiz. Bu dönem 500 turizm çalışanına TOKİ ile el ele vererek konut yaptık. Bir daha ki dönem 5 bin kardeşimizi 606 liralık taksitlerle ev sahibi yapacağız. Yeni iş kuran esnafa ilk senesinde su ücretlerinin yarısı oranında indirim uygulayacağız. 8 bin 600 çiftçimize sulama suyunda elektriği bedavaya veriyoruz. Şimdi bu sayıyı 50 bin çiftçimize çıkarıyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız diyoruz. Dar gelirliler için Türkiye'ye örnek olarak çalışmalarımız devam edecek.”

100. Yıl'da esnafı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile birlikte 100. Yıl Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler, bol kazançlar dileklerini iletti.