Türel: “Gönülleri ihya etmeye gayret ettik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Diyanet-Sen Antalya Şubesi ‘Din Görevlileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada gönül belediyeciliğine vurgu yaptı.

Diyanet-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Din Görevlileri Buluşmasına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'yı imar etmeye çalışıyorken gönülleri de ihya etme gayretlerimizi eksik etmediklerini söyledi.

Şehre yapılan bütün hizmetlerin önemi olduğunu belirten Başkan Türel, “Köprülü kavşakların, kanalizasyonun, alt yapı üst yapı çalışmalarının çok büyük önemi var. Bir şehri imar eden bu çalışmalar o şehrin geleceği açısından önem arz eder. Ama bir şehrin geleceği bu imar çalışmalarıyla beraber ihya çalışmalarıyla birleşirse işte o zaman şehir gülistanlık olur. Gönlü taş olan bir belediye başkanının şehri de taş olur. Gönlü zengin olan belediye başkanının şehri de gülistanlık olur” dedi.

Konuşmasında gönül belediyeciliğine vurgu yapan Başkan Türel, “Antalya'nın sorunlarında küçük büyük demeden herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz manevi çalışmalar insanı görevimizdir” diye konuştu.