Türel, Komisyoncu ve üreticileri ağırladı

Antalyalı komisyoncu ve üreticiler, yeni hal yasa tasarısında yer alan komisyonculuğun kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin iptali için Ankara'da girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Toptancı Hal Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTOMDER) Başkanı Nevzat Akacan ile üretici Aksu Belediye Meclis Üyesi Ercan Ak ve beraberindekiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Heyet, üretici ve komisyoncuların haklarını savunan Başkan Türel'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyarette konuşan Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Başkan Türel'in “Ben varsam Antalya için varım” sözünü hatırlatarak, “24 saatiniz Antalya için çalışarak geçiyor. Üreticiyi de her zaman düşünüyorsunuz. Hal yasasından dolayı çiftçileri düşündüğünüz için, duyarlılığınız için hem size hem emeği geçen tüm ekibe çiftçilerim adına teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki Mart'ta da ipi tekrar göğüsleriz. Antalya'ya bir 5 sene daha altyapısıyla, üst yapısıyla, parkıyla her şeyiyle projeleriyle hizmet gelir” dedi.

Antalya Toptancı Hal Sebze Ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akacan da esnaf adına gösterdiği duyarlılık için Başkan Türel'e teşekkürlerini iletti.

“En büyük güvencemiz Cumhurbaşkanımız”

Başkan Menderes Türel ise Toptancı Hal Sezonu açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Biz var oldukça sizlerin sıkıntı duyabileceği bir durum olmaz demiştim. Bizim rahat olun dememizdeki en büyük güvencemiz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanımız ve vekillerimizdi. Ankara'daki büyüklerimiz üreticisine zarar verecek, komisyoncusuna, çiftçiye zarar verecek, tarıma zarar verecek bir düzenlemeyi hiçbir şekilde yapmazlar. Ben bu inancı taşıyarak size rahat olun dedim” şeklinde konuştu.

Yasa yeniden düzenlenecek

Bu yasa hazırlığının komisyoncuya ve çiftçiye zarar verecek boyuta gelmeyeceğinden emin olduğunu ve haklı çıktığını söyleyen Başkan Türel, komisyonculuğun üretimi ve çiftçiyi destekleyen bir sistem olduğunu belirterek şunları söyledi; “Sadece Antalya'yı, Türkiye'yi değil Dünya'yı besleyen bir şehiriz. 2002'deki mahsulümüzle bugünkü mahsulümüz arasında dağlar kadar fark var. Müthiş bir üretim artışı sağladık. Bunu çiftçimizle komisyoncumuzla sağladık. Dolayısıyla komisyonculuğun kalması gerektiğini Ankara nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ilettik. Geldiğimiz noktada komisyoncuyu koruyacak, gerekirse üretici birliklerinin de kurulmasına mani bir hal olmayan yeni bir düzenleme yapılması hususunda gerekirse sıfırdan çalışma yapılması yönünde bir kanaat oluştu.”

Seçim arifesinde spekülasyonlar artıyor

Her seçim arifesinin spekülasyon ve provokasyonların arttığı, tezgâhın, kumpasın bol olduğu süreçler olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, hal yasası ile de birçok iftiranın gündeme geldiğini ifade ederek, “İftiracılar şimdi iftirayı atıp zamanı geldiğinde de ortalıktan kaçıyorlar. AK Parti hiçbir zaman seçim politikası yapmaz. Yapacak olsaydı seçimden önce bu kanunu gündeme getirmezdi. Bu kanunun ruhunda haldeki 2 liralık bir ürünün rafta markette 8 TL satılması var. Bunun önüne geçmek, halkı koruma amacı var. Türkiye'nin bütün hallerinin tüketici haliymiş gibi ele alarak bu düzenlemeyi Ankara'da masa başında oturup yazdığımızda bir süre sonra bunun yanlışlığı anlaşılıyor. Bir geri adım atmak durumunda kalınıyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda komisyoncular, yasanın yeniden düzenlenme çalışmaları sırasında kendilerinden bir temsilcinin de yer aldığı bir komisyon kurulmasını talep etti.