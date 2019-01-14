Türel: “Korkuteli'ne 213 milyonluk yatırım”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 yılda Korkuteli ilçesi'ne toplam 212 milyon 796 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Türel, 2019'dan sonra her mahalleye bir köy evi yapacaklarını müjdeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli ilçesi'nde AK Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile buluştu, hizmetlerini anlattı. “Önemli olan memleketimizin kazanması Korkuteli'nin Antalya'nın kazanması” diyen Türel, “Biz olmadığımızda bunu başarmak mümkün olmamış. Fatih Caddesi ben seçildiğimde yarım yamalak kalmıştı. Geldik tamamladık. Korkuteli'nde sıcak asfalta 16 milyon lira, sathi asfalta 21 milyon lira harcadık. Toplamda 379 kilometre asfalt yaptık” dedi.

“Manay suyu seçimden önce akacak”

Korkuteli'nin alt yapı eksikliklerini de seferberlikle çözdüklerini belirten Başkan Türel, “294 kilometre içme suyu, 106 kilometre kanalizasyon, 12 kilometre yağmur suyu kanalı yaptık. Kaynaktan 250 litre saniyeyle su temin edilen Manay Korkuteli Su Temini Projesi hayaldi gerçek oldu. Seçimden önce Manay suyu akacak. 14 bin 960 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi kazandırdık. Şimdi burada arıtılan su tarımsal sulamada kullanılıyor.”

“Her mahalleye köy evi”

Birlik ve kooperatiflere sulama suyunda elektriği bedava verdiklerini kaydeden Başkan Türel, “Korkuteli'nde 10 kooperatif 1960 çiftçi elektriği bedava alıyor. Toplamda 1 milyon 328 bin TL'lik elektrik desteği veriyoruz. Matbaada para basmıyoruz. Bunu enerjiyi kurduğumuz güneş santrallerinden sağlıyoruz. Başpınar'da hayata geçirdiğimiz sulama suyu projesi ile 2 bin dekar alanda 200 çiftçi ailesinin sulama suyu ihtiyacını karşıladık. Büyükköy'e süt tankı yardımı yaptık. 1 milyon 800 bin liraya Avdan'a 5 yıldızlı köy konağı kazandırdık. 2019'dan sonra her mahallemizde vatandaşımızın düğün, mevlit, pazar ihtiyacını karşılayacak bir köy evi yapacağız.”

“Otogar ve hali biz tamamladık”

Korkuteli otogarını 4 milyon liralık harcamayla tamamladıklarını söyleyen Başkan Türel, “Korkuteli Otogarı'nı, Korkuteli Toptancı Hali'ni Büyükşehir olarak biz tamamladık. Unutuldu gitti bunlar. Tüm mahallelerde mezarlıkların bakımlarını yaptık. Korkuteli'ne aktif yaşlı merkezi kazandırdık. Muhtar evleri yaptık. 5 bin 740 çocuğa diş ve ağız sağlığı bakımı ve eğitimi verdik” diye konuştu.

“Sosyal hizmetlerde çığır açıldı”

Sosyal hizmetlerle gönüllere dokunduklarını anlatan Türel, “Hoş Geldin Antalyalı projemizle 237 annemizi ve bebeklerini tebrik edip, bebek çantaları verdik. 363 kişiye nakdi yardımda bulunduk. 741 Korkutelili vatandaşa sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde Sosyal Kart desteği verdik. Engelli hizmet merkezimizde ve Aktif Yaşlı Hizmet Merkezimizden 3 bin 575 vatandaşımız faydalandı. Okul birincilerini 5 yıldızlı otelde ağırladık. ASMEK ve AKBEM kurslarına 700'ü aşkın kursiyer katılmış.”

Yaşlıları ziyaret etti

Başkan Menderes Türel, daha sonra Korkuteli Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret ederek, çikolata ikram etti. Türel, merkezdeki yaşlılarla sohbet edip, ellerini öptü.